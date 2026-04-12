Karol G en Coachella: a qué hora y dónde ver el concierto online

Karol G llega este año al escenario principal del festival Coachella, el cual reúne a unos 125.000 asistentes por día y se retransmite por todo el mundo en YouTube.

Cómo ver a Karol G en Coachella

Como todas las actuaciones de Coachella 2026, el concierto de Karol G puede verse gratis y en directo a través de YouTube (accede desde este enlace o desde el vídeo incluido en este artículo). Está previsto que el espectáculo dure dos horas.

La colombiana actúa los domingos 12 y 19 de abril a las 21:55 (hora local en California), lo que significa que desde España se puede seguir en vivo el lunes a las 06:55 (a las 05:55 en Canarias). Además, el concierto se emite a las 15:25 en diferido para quienes no puedan verlo en directo.

Una vez terminada cada retransmisión, también se puede retroceder el vídeo de manera manual hasta el inicio del show. Esto es posible porque el directo en YouTube deja ver las últimas 12 horas.

Karol G hace historia en Coachella

La actuación de Karol G en el festival es histórica: con ella, la colombiana se convierte en la primera cantante latinoamericana en ser cabeza de cartel de Coachella.

El evento suele reservar los grandes nombres a artistas anglosajones, como Kendrick Lamar, Lady Gaga o, este año, Sabrina Carpenter y Justin Bieber. Hasta este año, solo un artista latino había encabezado el cartel de Coachella: el puertorriqueño Bad Bunny, que lo consiguió en 2023.