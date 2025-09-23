Mafalda Cardenal anuncia su gira de salas: ciudades, fechas y dónde comprar entradas

MIS NOTAS DE VOZ TOUR , la gira de salas de Mafalda Cardenal , recorrerá España en 2026. La cantante ya tiene cerrados 25 conciertos en algunas de las salas más emblemáticas del país. Las entradas ya están a la venta.

Tras el lanzamiento de su álbum debut y una exitosa presentación en Latinoamérica, Mafalda Cardenal prepara una gira para 2026. La exitosa cantante, la voz más personal y a la vez más representativa de la Generación Z, recorrerá España con MIS NOTAS DE VOZ TOUR, con 17 conciertos cerrados en algunas de las salas más emblemáticas del país.

La cantante ha anunciado este martes 23 de septiembre las primeras fechas de la gira, para la que ya ha puesto las entradas a la venta. Están disponibles a través de su página web.

El anuncio de la gira supone la culminación de un 2025 para la cantante. Además del éxito de su álbum debut, durante el verano, ha demostrado su poder en directo, no solo con una gira internacional sino también cautivando al público español en festivales de primer nivel. Ahora, con MIS NOTAS DE VOZ TOUR, promete regalar a su su público una experiencia única donde lo más personal se convierte en una celebración colectiva.

La gira lleva el nombre de su álbum debut, mis notas de voz, con 18 canciones escritas, compuestas y producidas por la propia Mafalda. Un trabajo singular que nació de la manera más íntima: a partir de audios de WhatsApp grabados por la cantante en la soledad de su habitación durante el periplo de dos años en Inglaterra y que han acabado resonando en toda una generación la cual se ha visto reflejada en sus letras.

Las fechas de la gira MNDV TOUR de Mafalda Cardenal