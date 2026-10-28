Malmö 040 anuncia 'Bueno, pues ya está', su nuevo EP con tres canciones aún sin estrenar

Malmö 040 encara la recta final de 2026 con nueva música y dos fechas marcadas en rojo en su calendario.

Los de Barcelona lanzan este viernes 30 de octubre su nuevo EP, Bueno, pues ya está, que llega más de un año después de Cuando éramos felices sin saberlo y como antesala de esas dos citas clave. Dos semanas después de este lanzamiento, el 14 de noviembre de 2026, debutan en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 19 de febrero de 2027 aterrizan en el Movistar Arena de Madrid para dar su primer concierto en la arena madrileña. Los dos con Europa FM como radio oficial.

Antes de subirse a ambos escenarios, Malmö 040 tiene otra cita con sus fans en forma de lanzamiento musical. Bueno, pues ya está llega este viernes con un tracklist de seis temas, tres de ellos aún sin publicar.

El nuevo trabajo de la banda incluye las canciones ya publicadas Godzilla, No es tan importante y Por ti y por mí y las novedades Ignorantes, Entre la duda y el desastre y Después de ti, que seguro formarán parte del setlist de sus próximos conciertos.

La energía está confirmada por parte de la banda, que ya nos ha enseñado cómo suenan en directo algunas de las canciones del EP. Aquí puedes disfrutar del directo de Godzilla.