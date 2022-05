Marc Anthony publica un vídeo tras sufrir un accidente: "No puedo decir que me sienta mejor" // EFE

El pasado miércoles 4 de mayo Marc Anthony tenía programado un concierto en el estadio Rommel Fernánde en Ciudad de Panamá. Sin embargo, el cantante no pudo salir al escenario ya que sufrió un accidente poco antes, según informaron medios locales.

La empresa organizadora del concierto, Magic Dreams, que inicialmente no había dado explicaciones de lo sucedido ni informado si el concierto se aplazaba a otra fecha, emitió un comunicado señalando que el cantante sufrió un accidente en su hotel y fue atendido por médicos panameños, "que dictaminaron su incapacidad para llevar a cabo su presentación".

En este mismo comunicado, se informó que el artista fue "trasladado a la ciudad de Miami para ser atendido por médicos especialistas", asegurando el artista se comunicaría con sus seguidores "muy pronto" a través de las redes sociales para dar más información de lo ocurrido.

Un día más tarde, Marc Anthony ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se le ve recostado en la cama, visiblemente afectado por el accidente: "Estoy en el proceso de recuperación con la espalda. Suele pasar. Estoy bien y me están cuidando, son cosas que pasan. No puedo decir que me sienta mejor, pero estamos en esas".

Sin revelar cómo se produjo el accidente, Marc Anthony ha asegurado que regresará pronto para cumplir su promesa y realizar su concierto en Panamá. "Es una cosa que es muy fuerte para mí porque yo no soy de cancelar", ha asegurado, dejando claro que esa cita se llevará a cabo.