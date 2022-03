El último concierto de Marc Anthony ha terminado con sorpresa para sus fans. La presencia de la joven Nadia Ferreira en las primeras filas del show del puertorriqueño en Los Ángeles ha confirmado los rumores que escuchaban hace tiempo sobre una posible nueva relación del intérprete de No Me Ames.

El cantante quiso tener un detalle con su chica y al terminar una de las canciones se agachó para juntar sus manos y dibujar un corazón. La modelo, que estaba retransmitiendo el concierto en vivo por Instagram, captó el romántico momento y poco tardó en viralizarse en las redes sociales. "You are the one (eres el único)", se escucha gritar a la joven en el directo.

Entre el público también se encontraban la actriz Eva Longoria y el exboxeador Óscar de la Hoya. Una vez terminado el show, el puertorriqueño compartió una imagen con la actriz de Mujeres Desesperadas, a la que llamó "comadre" y dedicó un feliz cumpleaños.

"Noche inolvidable", le comentó su chica en la publicación. Ella también hizo lo propio en sus redes compartiendo una imagen juntos.

Después de haber confirmado la noticia, Marc Anthony se mostraba radiante de felicidad. "Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean", escribía junto a una entrañable foto con la modelo en brazos.

Quién es Nadia Ferreira y cuántos años tiene

La joven Nadia Ferreira nació en Uruguay en el año 1999 y desde muy jovencita empezó a despuntar en el mundo del modelaje. Tiene 23 años, mientras que el cantante ya ha cumplido 53. Se llevan 30 años de diferencia, algo que no ha pasado desapercibido para los fans del cantante.

Ferreira ha protagonizado editoriales para revistas tan conocidas como Harper’s Bazaar, Cosmopolitan y L'Officiel, además de haber estado presente en las pasarelas de Milán y París. Desde que se mudó a Ciudad de México lidera una organización de apoyo a mujeres víctimas de maltrato.

El pasado 2021 logró estar entre las tres finalistas de Miss Universo, concurso en el que compartió representó a Paraguay y en el que compartió algunos de los momentos más complicados de su vida. Con tan solo ocho años tuvo que ser operada de un problema en el cuello que le provocó falta de movilidad y pérdida de oído.

Marc Anthony se ha casado tres veces y tiene seis hijos

Por el corazón de Marc Anthony han pasado numerosos amores, pero solo tres de ellos le han llevado hasta el altar. En total tiene seis hijos. La mayor es Arianna, que nació fruto de su amor con la expolicía Debbie Rosado. Se separaron en los 90, aunque el cantante considera a Álex, hermano de Arianna, como un hijo más, aunque no sea biológico.

Con Dayanara Torres, coronada como Miss Universo, estuvo casado cuatro años, desde 2000 a 2004. Tuvieron dos hijos, Ryan y Cristian. Su relación más mediática fue la que mantuvo con Jennifer Lopez, con quien se dio el sí quiero en 2004 y firmaron el divorcio en 2011. Tienen dos mellizos, Max y Eme.

Jennifer Lopez y Marc Anthony, junto sobre el escenario // Gtres

La última boda de Marc Anthony tuvo lugar en 2014, cuando se comprometió con la modelo Shannon de Lima, pero su matrimonio no duró más de dos años.