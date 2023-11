María Becerra: su edad, su canción con Enrique Iglesias, la ruptura con Rusherking y su pareja actual

Todo el mundo conoce la faceta de cantante y compositora de María Becerra, aunque lo cierto es antes de ello saltó del anonimato por su canal de YouTube. A los 12 años, empezó a subir covers a Facebook y a los 15 se animó a crear un canal de YouTube en el que colgaba videos de canto o tutoriales y logró una fama increíble.

Esta llegó al punto que no podía compaginar los estudios con su carrera y dejó la escuela. "Tenía diecisiete años, ganaba plata haciendo videos y el colegio me sacaba mucho tiempo. Tuve que abandonarlo porque no podía con las dos cosas. A mi familia y a mí nos servía mucho el dinero y no podía darme el lujo de perder esa oportunidad", recalcó para el programa Los Mammones.

Y además, dijo entre risas que a día de hoy no tiene ninguna intención de terminar sus estudios.

En 2019 dio el salto definitivo a la música. Lanzó su primer EP, 222, con tres canciones con las que entra en el género de pop urbano e incluye guiños al hip hop. Son Tu lady, Nada de amor y Dime cómo hago, que entró en la lista argentina Hot 100 de Billboard.

En 2021 lanzó Animal, su primer disco. Ese año fue reconocida como Mejor artista América del Sur en MTV Europe Music Awards. A principios de 2022 arrasaba con su nuevo disco La nena de Argentina.

Sus colaboraciones con Lola Índigo o Enrique Iglesias

Después llegó High, en el que colabora con Lola Índigo; la canción Qué Mas Pues? con J Balvin; WOW WOW con Becky G; o Miénteme con TINI. La lista de estrellas internacionales con la que ha trabajado es muy larga y podemos encontrar a Camila Cabello, Manuel Turizo, Sofía Reyes, Bad Gyal o Enrique Iglesias.

Con este último se unió en Así es la vida, un tema tropical con el que el artista marcaba su regreso triunfal y que también es su primera colaboración con María. Dos iconos de la música latina ensalzan la bachata en un single que invita a dejarse llevar por la melodía y una letra de lo más sugerente.

"La bachata es un ritmo que capturó mi corazón desde el momento en que lo escuché. Estoy encantado de regresar a este poderoso género, esta vez acompañado del gran talento de María, que es única", dijo sobre su primera colaboración con la cantante argentina.

Víctima de bullying y abuso sexual

Tuvo una infancia muy complicada debido al bullying que sufrió en su escuela en la que únicamente eran dos chicas. "Me pegaban feo los compañeros. No había nadie ahí controlando y a mí me tenían de punto. Era la única chica y era como 'te agarramos, te pegamos, pero te manoseamos. Aprovechamos y te manoseamos'. Yo no lo decía nada a mi mamá, porque me hacían creer que era yo la culpable y entonces yo llegaba (a casa) moretoneada y he llegado con el labio cortado porque me pegaban feo", explicó en un directo de Instagram.

"Mi mamá me preguntaba y le decía que me había caído, esto o lo otro, siempre le metía excusas", recordó la cantante.

Casi fue violada por sus compañeros de clase: "Nunca le dije hasta que llegó un punto en que cinco compañeros, que eran los que me pegaban siempre, me llevaron al baño".

"Me llevaron al baño, me tenía uno de cada mano y me cogieron las piernas y empezaron a querer sacarme la ropa. Querían abusar de mí y ahí pasó una preceptora y yo estaba gritando. Cuando pasó… la nada misma. Y a mí me salvó que tocara el timbre, si no no sé lo que pasa, pero lo tocó el timbre y salieron todos", reconoció muy apenada.

Del mismo modo, reflexionó sobre el motivo por el que se siente más cómoda llevando ropa ancha: "Maldito el día en que me anotaron porque la pasé muy mal", señaló en una entrevista. "Antes era típico que vayas caminando y que te tocaran la cola [culo], que te manosearan. Yo todos los días iba a quejarme a la dirección y me mandaban a hablar con la psicopedagoga".

"Hasta las mismas preceptoras me decían: ‘¿Y no pensaste en no usar más jean?’ Yo estaba con el uniforme arriba. Me decían que lleve otra ropa y ahí nació mi obsesión de usar ropa holgada. Yo hoy no me pongo vestidos ni shorts ni de casualidad", apuntó.

Su polémica ruptura con Rusherking

María ha sido muy transparente sobre su vida privada y reconoció que es abiertamente bisexual en una entrevista con Shangay, desvelando cómo fue enamorarse por primera vez de una mujer: "En Dime cómo hago hablo del amor entre mujeres, y me inspiré en cosas que viví yo la primera vez que me enamoré de una chica, en los sentimientos encontrados que tuve, porque estaba muy confundida. Era pequeña, y no sabía si lo que sentía estaba bien o mal. No sabía a quién contárselo, si decírselo a mis padres… Fue un largo proceso hasta que acepté que me gustaban las mujeres y los hombres, y que no había nada malo en ello".

Una de sus relaciones más conocidas fue con el cantante Rusherking, un conocido rapero al que conoció en un campamento de música en 2019. "El escenario era de una película romántica. A mí me gustaba e incluso le conté a mis amigas. En la última noche me tomé unas copas y lo encaré", dijo.

Siguieron hablando por redes sociales y surgió el amor. Pasaron la pandemia juntos porque coincidió que se acababan de mudar juntos y la soledad les inspiró para trabajar en el single Confiésalo, que sacaron en noviembre de 2020.

Los cantantes estuvieron juntos durante dos años hasta que, en 2021, se hizo pública la razón por la que la pareja ponía punto y final a su relación, en la que él había sido infiel. Ella se desahogó en redes, aunque terminó borrando los mensajes.

"Hijo de mil p... me acabás de cagar el autoestima", comenzó. "Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho", preguntó indignada. A modo de cierre, señaló: "Gil de mierda pedazo de garca".

María y Rusherking se volvieron a reencontrar este 2023 en el estudio para grabar Los del espacio, una canción con LIT killah, Duki, Emilia, Tiago PZK y FMK.

Su actual pareja J Rei

Como sucede con muchas parejas en la actualidad, María y su actual novio J Rei hablaron por primera vez por Instagram en 2022. Él lo contó, explicando que ella lo etiquetó en una publicación en la que estaba escuchando una canción suya (también es cantante): "Entonces, le respondí: 'Bien, ahí. Gracias'. Y me contó que justo estaba por tocar, entonces esperé a la noche y le pregunté cómo le había ido. 'Mal, ¿querés que te cuente?', me contestó. Y me mandó once audios de un minuto. Listo. Cuando me mandó todo eso supe que le tenía que prestar mucha atención. Ya era la jefa".

La primera cita no fue del todo bien porque él estaba muy nervioso. La invitó a su casa y justo le habían cortado la televisión y el WIFI: "Así que dije: 'bueno pongo unos temitas con el parlante inalámbrico'. Lo fui a buscar y me di cuenta que había quedado en el bolso que llevo a las giras sin batería. Así que tuve que remarla un montón. Y como si fuera poco yo vivo en un barrio privado en el que los locales cercanos los lunes no abren, así que no había nada para comer".

La noticia salió a la luz en agosto de 2022 cuando subieron una foto acariciándose las manos.

"La vida se trata de tomar buenas decisiones y nuestro amor es la mejor que alguna vez tomé... no hace falta escribir mucho, solo mirarnos a los ojos, sentirnos y amarnos de la forma más pura. Te amo sin medidas y te quiero abrazar todos los días", escribió Rei en Instagram.

No tenían que disimular y sus sentimientos eran evidentes. Ella hablaba constantemente de él: "Nos vemos poco, pero hay mucha confianza y yo creo que eso es lo primordial. Él toca en boliches todos los fines de semana y es un ambiente complicado, de repente está en el camarín preparándose y todas las chicas que están en el VIP quieren ir a su camarín o lo invaden. Yo sé cómo es el ambiente y, sin embargo, duermo tranquila, porque sé cómo es él".

"Él es una pareja de diez, y lo digo con toda la seguridad del mundo, no es de esas típicas parejas que quizás compiten con vos, ¿viste? O no se alegran por tus logros. Él realmente comparte mi felicidad, se pone feliz por mí. No es nada competitivo, es una relación muy sana", apuntó.

En julio de este año, María y J Rei se comprometieron. Durante un viaje a Grecia, lo anunciaron enseñando sus anillos en Instagram. "Me dijo que sí, comprometidos. Te amo tanto mi amor. Me estalla el corazón de felicidad...no paro de llorar Dios, qué afortunada soy de haberte encontrado".

No hay detalles de cuándo ni cómo será su boda.