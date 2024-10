María Isabel anuncia su vuelta a la música: "Decidí dar prioridad a mi salud mental"

Sin duda María Isabel es historia de la música. Por todos es conocida por aquel Antes Muerta Que Sencilla con el que conquistó el Festival de Eurovisión Junior en 2004. Con tan solo 9 años arrasó en la votación, convirtiéndose en toda una figura de la música en nuestro país con su primer disco ¡No Me Toques Las Palmas Que Me Conozco!.

Sin embargo, tras retomar su trayectoria musical en el año 2016, la artista de Ayamonte decidió dar un parón en su carrera en 2021. "Estar en la industria se me hace muy complicado", manifestó en redes.

No obstante, la intérprete de La Vida Solo Es Unaha apostado de nuevo por su regreso a la música. Así lo ha dado a conocer en redes sociales, con un comunicado en el que se muestra ilusionada por sus próximos proyectos musicales. De momento, la artista ha avanzado una fecha clave: enero de 2025.

"Llevo meses trabajando en la nueva música, estoy más ilusionada que nunca" comenzaba diciendo en su publicación en redes. La llegada de nueva música coincidirá con el 20 aniversario de mi primer disco ¡No Me Toques Las Palmas Que Me Conozco!, una celebración que augura que será "por todo lo alto".

En sus líneas, la ganadora de Eurovisión Junior se confesaba diciendo que quiso "dar prioridad" a su salud mental. "En ese momento sabía que tenía que parar, pero también sentí como si se me parara la vida al dar la noticia… Al final era alejarme de lo que más me apasiona desde pequeña, pero tenía que hacerlo... He pasado por una transición a nivel personal, lo más difícil de la vida es conocernos a nosotros mismos..." confesaba la onubense.

"¡Después de ganar Bailando con las estrellas, he podido hacer muchos shows, pero tengo que decir que este 2025 vienen conciertos, mucha música nueva, y mucha María Isabel...la de siempre!", exclamó en redes.

De su intento para ir a Eurovisión hasta su retirada de la música

Fue en 2015, cuando María Isabel dio el pistoletazo de salida a su trayectoria musical más adulta con la publicación de La Vida Solo Es Una, tema con el que luego se postularía para representar a España en Eurovisión en su edición del año 2016. Finalmente, aquel año, el pasaporte a Estocolmo se lo llevó Barei y su Say Yay!.

Tras este lanzamiento, la cantante no desistió y siguió apostando por una retahíla de singles con los que encontró su sonido en la música urbana con temas como Tu Mirada, Flamenkita, Dos de la tarde, Esa Caritao su más reciente Mi Jarana.

La televisión tampoco se le resistió en todo este tiempo. La artista formó parte de Tu Cara Me Suena, siendo una de las estrellas de una edición en la que Jorge González se llevó el oro.

Sin embargo, a sus 26 años anunció que dejaba la música tras años de esfuerzo y sacrificio. ¿El motivo detrás de su retirada? Como te contamos en la web de EuropaFM, la ansiedad fue el factor determinante de su decisión. "Es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo… Os contaré con más detenimiento esto, pero ahora, con lágrimas en los ojos, solo me queda deciros… gracias", afirmó en redes.

No obstante, de alguna forma, ya pudimos ver en sus palabras, a pesar de su retirada, dejaba la puerta abierta a su vuelta: "Podría decir que volveré… ¡Pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto!".

Con su retirada, llegaría poco después la maternidad, dando a luz a Daliana, fruto de su relación con Jesús Marchena. Tras su tiempo dedicado a la maternidad llegaría su vuelta a la televisión con Bailando con las estrellas, y por ende, una victoria donde reflejó su talento sobre el escenario. Con todo este recorrido, María Isabel vuelve más fuerte que nunca a la música.