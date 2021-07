Los motivos de la retirada de María Isabel de la música: "Es complicado"

La artista que enamoró a Europa con su canción Antes Muerta Que Sencilla anuncia que se retira. A sus 26 años, María Isabel ha decidido tomarse una pausa para poner en orden sus prioridades ante una industria de la música cada vez más exigente. "Mi gente… Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé pero que, a día de hoy, estar en la industria se me hace muy complicado", empezaba contando la cantante, que ha compartido la noticia en su cuenta de Instagram.

Aunque se trata de una decisión meditada, María Isabel ha tomado esta determinación después de años esforzándose por sacar su carrera adelante. "Es duro y me da rabia… y más yo, ¡que nunca he dejado de luchar! Pero por otros asuntos me veo en la obligación de tener que tomar un respiro… tiempo para pensar, meditar y saber el camino a seguir", continuaba.

María Isabel cantó 'Antes muerta que sencilla' en 2004 // TVE

Deja la música a sus 26 años

El motivo principal de la renuncia es la ansiedad, un problema que obliga a la artista a apartarse de los escenarios durante un tiempo indefinido. "Podría decir que volveré… ¡pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto! Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo… Os contaré con más detenimiento esto, pero ahora, con lágrimas en los ojos, sólo me queda deciros… gracias".

La artista onubense se convirtió en una de las estrellas de la última edición de Tu Cara Me Suena, donde arrasó con su imitación de Billie Eilish. En 2019 presentaba su cambio de registro, una mezcla entre lo urbano y el flamenco que sonaba de maravilla en su single Flamenkita.

La ganadora de Eurojunior en 2004 se ha deshecho en halagos para los compañeros y fanáticos que la han acompañado durante estos años de carrera. "Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando. Sois los mejores seguidores que he podido tener desde pequeña, ¡siempre ne habéis llevado a lo más alto! Y eso es lo más increíble que le puede pasar a una persona que ha luchado siempre por sus sueños… el ser valorado y reconocido. Pero es el momento de meditar, de pensar, de trabajar duro… ¡y que Dios decida el camino! Os amo mucho", ha terminado.