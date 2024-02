María Peláe, de cerca: 15 años en la música, otras dos canciones para Eurovisión y su pareja Alba Reig

Los acordes flamencos que triunfaron en la pasada edición del Benidorm Fest en la voz de Blanca Paloma vuelven al escenario del Palacio de los Deportes La Illa de Benidorm con Remitente, la canción con la que la malagueña María Peláe peleará por ser la representante de España en Eurovisión 2024.

"Si la mides en compás, claro que es flamenca. Si miramos la letra, la canción de autor le corre por las venas. Pero si atendemos a su sonido, el rock y la electrónica es que le sale por las cejas”, puntualiza la cantante sobre su canción a la que prefiere definir como un híbrido de estilos “en la que lo importante es lo que se sienta” al escucharla.

A la complejidad sonora de este tema —que ya formaba parte de su tercer disco Al baño María—, se añade la intención de una letra que, con forma de carta, hace un repaso de nuestra historia “para no volver a las partes oscuras de ella”.

Asegura Peláe que es un homenaje a la libertad —"el remitente se llama libertad"— por la que lucharon nuestros abuelos y abuelas: “Pero siempre te voy a estar / Eternamente agradecido / Por esas cosas que sin ti / Yo solo, por mi cuenta, nunca habría aprendido”.

Su candidatura al Benidorm Fest no es el primer contacto de María Peláe con el proceso de selección de Eurovisión pues ya en 2018 compuso junto a Alba Reig —exmiembro de Sweet California y su actual pareja— Arde, la canción que Aitana interpretó en la Gala de Eurovisión que se celebró en la Academia de Operación Triunfo. Al año siguiente, en esa misma gala, firmó junto a Nil Moliner y Javi Garabatto la canción Nadie Se Salva, interpretada por Miki Núñez y Natalia Lacunza.

La cantante reconoce que llevaba tiempo barajando la idea de presentarse al Benidorm Fest y ahora está segura de su candidatura: “He visto que era la canción y el momento. No me vería con otra canción subiéndome a ese escenario”.

Y hablando de escenario, ¿cómo será esa actuación? “La puesta en escena de Remitente es algo que no se espera de mí”, ha reiterado en cada entrevista.

[[H3:La ‘folcrónica’ comprometida]]

Con 15 años de carrera musical a sus espaldas —su primer concierto lo dio con 18 años—, María Peláe es una de las cantautoras de referencia en nuestro país, comprometida socialmente, crítica y reivindicativa con los derechos del colectivo LGTBIQ+, por lo que recibió el Premio Arcoiris del Ministerio de Igualdad en 2023.

En 2016 lanzó su primer disco, Hipocondría, gracias a una campaña de crowdfunding, y con él recorrió nuestro país de sala en sala. En 2019 inauguró una nueva etapa musical lanzando La Niña, una pegadiza y divertida canción sobre la homosexualidad femenina que sonó mucho durante meses. Y Quién No, La Confesión, La Quería, con Kiko Rivera, Mi tío Juan o No me mires así, con Alba Reche, fueron los siguientes temas con los que la malagueña de 33 años se abrió paso en el panorama musical.

En 2021 participó en el talent show Tu cara me suena, siendo una de las favoritas durante toda la edición, gracias a sus imitaciones de Nathy Peluso, Lola Flores o Vanesa Martín. Además, Peláe es la autora de la cabecera de Estirando el chicle, uno de los podcast más escuchados y al que también ha acudido como invitada.

En octubre de 2023, estrenó su segundo álbum, Al baño María, que incluye, además de la canción candidata al Benidorm Fest, el tema La Putukita, una especial colaboración con Melody.

Entre el teatro —aún se encuentra girando con la obra de teatro Lorca por Saura—, ensayos de la actuación y entrevistas, María Peláe admite no pensar mucho en ser la elegida para Eurovisión.

"Cuando se me pasa la idea de esa posibilidad, intento calmarla porque creo que cada paso tiene que tener su respeto y ahora mismo hay un paso grande que es el Benidorm Fest y hacerlo lo mejor que una sepa, pueda y quepa dentro de su arte, y voy a ir pasito a pasito. Primero Benidorm Fest, que quede muy bonito y que a la gente le emocione”, aseguró en una entrevista a María Izaguirre.