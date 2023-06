"Hablo por mi tío abuelo, que lo mataron de una paliza": María Peláe, en su discurso por el Reconocimiento Arcoíris en el Orgullo 2023

Unas palabras que resonaron fuerte ante el público madrileño y que deberían rebotar en todas las mentes intolerantes.

María Peláe ha recitado un discurso tan clarividente como necesario en su agradecimiento tras ser galardonada con el Premio Arcoíris 2023 que otorga el Ministerio de Igualdad.

Su labor en la visibilización, apoyo y defensa del colectivo LGTBIQ+ ha sido reconocida y, una vez más, la artista ha vuelto a agitar conciencias con un discurso recitado. Una prueba fehaciente de que su compromiso es ferviente, intrínseco a su ser y transversal con todos los que pertencen al colectivo. Transcribimos sus palabras:

"Podría aprovechar estos minutos para simplemente agradecer, no mojarme e irme cantando bajito, pero bien sabéis que yo suelo ser de cantar pero en alto, muy tranquila y sin gritos. Como una profesora de parvulitos, que habla flojito y así los niños están más atentos. Primero de todo quería agradecer que pensárais en mi para este reconocimiento, no hace falta que diga que está todo como una olla hirviendo, a pique de rebosar el agua y con todos, todas y todes recogiendo los mangos de acero que están ardiendo".

"Ni minorías ni soledad, resulta que vamos a ser una jartá"

"Ay! si me colaran el vientre de mi madre para hablar con esa minimariquilla, y entre chupitos de líquido amniotico tuviéramos una conversación de esas, en las que te ríes, lloras y ajustas más de una cuenta. Mariquilla, cuando salgas ahí fuera, te van a poner un nombre, unos pendientes, tendrás un sexo estipulado y un género en consecuencia. Un camino terco y vallado y te van a decir que lo importante es tener llena la cartera. Te van a decir qué es ser, y qué no es ser, y si vas a contracorriente o abres alguna brecha, lleva llaves de repuesto porque se te van a cerrar más de cien puertas. Pero allá afuera, no todo va a ser desquicie, a dónde vamos a parar, porque vas a saber revertirlo todo y a vivir un momento histórico espectacular. Ni minorías ni soledad, resulta que vamos a ser una jartá".

"Hablo por mi tía, que siempre deseó a su amiga y vivió una vida inventada"

"Hablo por mi tía, que siempre deseó a su amiga y vivió una vida inventada. Hablo por mi tío abuelo, que lo mataron a palizas por ser en aquel entonces, en los 40, transformista. Hablo por mi amigo que lo echaron del trabajo por pura homofobia, por mis compañeras trans, por su lucha, por su historia".

"Hablo por las veces que me obligué a hacer lo que no quería, hablo por el insulto, las miradas y por los 'tú lo que necesitas es una pixa'. Hablo gracias a la lucha de los antepasados, hablo para que tú, que estás en casa, no tengas ni que explicarlo. Hablo porque lo que se habla, existe, y si existe, podemos hablarlo".

"Queremos justicia, no revancha"

"Mariquilla, no decaigas, mantente firme, que no cesen las ganas. Coge litros de betadine, tiritas y gasas, que estamos en un quirófano social, intentado reparar los daños y enderezar la trama. Que el cambio será diferente esta vez, con golpes en la mesa en lugar de en la cara. Que sí, que es necesario un Orgullo, que es necesario que la libertad llegue a las casas, que esto no es cuestión de lo que haga yo en mi vida privada, porque las calles son tan mías como tuyas y queremos justicia, no revancha"

"Y háztelo ver, si algo de esto te escuece y te desagrada, porque la supervivencia son como gotas de agua oxigenada y hay quienes tienen las heridas demasiado juntas e infectadas, y no les viene bien ser conscientes de que el picor de hoy, es la cura de mañana".

"No, si ahora va a ser que yo ni flamenca, ni cantautora, ni malagueña, ni bollera. Perdone usted, déjeme tranquila con mi vida, que yo sea lo que yo quiera. Usted cómase sus churros libremente, invierta en bolsa, en kilos choco o en cartucheras, que pa libre su boca, libre su sesera. Qué libre la diversidad, quÉ desahogo no tener tu cuerpo y tu cabeza en una jaula, prueba a quitarte el corsé, que lo mismo termina en la casa del tío Juan. O con la niña en el bar de la esquina, de jarana, que viva el Orgullo, uque vengan a por mi, que estaré con los brazos abiertos para explicarlo las veces que haga falta, pero ni un paso atrás, que son nuestras vidas".