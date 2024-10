Mariah Carey lanza un primer adelanto de 'All I want For Christmas Is You' mientras pide calma ante la llegada de la Navidad

'NOT YET'

2024 está siendo el año en el que más se está adelantando la Navidad. Prueba de ello son anuncios como el de David Bisbal en pleno septiembre, cuando el cantante adelantó que lanzaría un villancico.

Por su parte, Sabrina Carpenter también calienta motores y ha desvelado que tendrá su propio especial de Navidad de música y comedia.

Tanto está siendo el revuelo por que esta festividad llegue lo antes posible que, a 2 de octubre, la reina de la Navidad se ha pronunciado: Mariah Carey se ha abierto hueco a dos meses de diciembre para intentar calmar las ansias.

No obstante, lejos de mantenerse al margen, la cantante ha aprovechado su aviso para lanzar las primeras notas de su mítica canción All I Want For Christmas Is You.

Aunque sus vídeos se esperan en diciembre (o incluso en noviembre), Mariah Carey se ha pronunciado ante el revuelo de este año. Y lo ha hecho descansando desde su jet.

Ante el que parece un anuncio inminente de la Navidad desde megafonía, la cantante es clara. "¡Todavía no, lo siento!", grita, pero aún así suenan las primeras notas.

Este primer avance de la fiebre de All I Want For Christmas Is You de cada año ha hecho enloquecer aún más a los fanáticos de la Navidad.