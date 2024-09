Sabrina Carpenter prepara un especial de Navidad al puro estilo de Mariah Carey

Sabrina Carpenter, ¿nueva estrella de la navidad?

Aunque todavía sea septiembre, la artista da un pasito más en su carrera musical y se cuela en la época más especial del año, la Navidad.

Al puro estilo de Mariah Carey y su mina de oro All I Want For Christmas, Sabrina Carpenter se hace un hueco en la festividad más blanca al protagonizar un especial navideño para Netflix.

De momento ya se ha podido ver a la cantante de Please, please, please vestida con un bonito body de lentejuelas rojo adornado con mangas y botas de algodón blanco.

"¿Esperas a alguien más?", adelanta la artista en la promo del especial, que llevará por nombre Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter.

Todavía no se conocen muchos detalles de la producción, pero la plataforma adelanta que la intérprete de Expressocontará con invitados e incluso duetos musicales y de comedia.

Este especial llegará a España este 7 de diciembre a las 3:00 horas de la madrugada.