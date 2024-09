David Bisbal anuncia su villancico 'Todo es posible en Navidad' en pleno septiembre

David Bisbal es nuestra Mariah Carey. El cantante almeriense se adelanta varios meses y anuncia el futuro lanzamiento de un nuevo villancico en español, titulado Todo es posible en Navidad.

Cada vez empieza antes la Navidad, y prueba de ello es el anuncio de esta canción de Bisbal, que llega a día 20 de septiembre. El artista ha desvelado este regalo a través de un vídeo en sus redes sociales, y sus fans han respondido visiblemente emocionados.

El extriunfito aparece en las imágenes vestido de negro y colocando una estrella en la parte superior de un árbol de Navidad blanco. Al final, el artista presenta el título de la canción, aunque mantiene en secreto la fecha de lanzamiento.

Una pequeña muestra de la letra

En el vídeo, se escucha una breve parte de la letra de la composición, donde Bisbal recurre a las luces de Navidad para celebrar una de las épocas más especiales del año. Dice así:

Mira cómo se enciende la ciudad

No me digas que no es algo especial

Siento que cada sueño

Hoy puede hacerse realidad