Marwán estrena ‘Mujer Verano’, el primer 'single' de su nueva era

Marwán empieza una nueva etapa en su carrera con Mujer Verano, el primer adelanto de su nuevo álbum, en el que el artista vuelve a sus raíces: las canciones de amor. El single es también la primera canción del madrileño que muestra del que será su sexto álbum de estudio.

Con la sensibilidad poética que le caracteriza, el artista refleja uno de los momentos más dulces de cualquier relación, el enamoramiento y expresa su deseo de conocer el mundo interior de esa “mujer verano”.

El lanzamiento del single viene acompañado por un videoclip que sigue la historia de amor de verano entre dos jóvenes. Con un tono muy nostálgico, el vídeo deja un mensaje claro: “todo amor de verano nos lleva de vuelta a la juventud”.

Mujer Verano es el inicio del próximo proyecto de Marwán, un álbum monográfico sobre las relaciones del que poco a poco irá publicando nuevos adelantos. El disco está concebido para crecer canción a canción y seguir tendiendo puentes entre la música, la poesía y las emociones que han sido la base de su carrera.

La letra de 'Mujer Verano' de Marwán

Miénteme un poco y dime la verdad,

no estamos locos, prepárate a grabar

un nuevo video, tú y yo en la eternidad,

no pongas filtros, los dos al natural.

Se apaga el parque, hay luz en tu portal,

puerta de embarque, aviones a ultramar,

el gran desastre a punto de llegar.

Llévame allí Mujer Verano,

llévame a ver tu mundo extraño,

déjame entrar, déjame entrar,

en silencio y observar lo que ignoran los demás.

Piel de tormenta, comienza el carnaval,

tú y yo bailando encima de un compás,

los gatos miran y arañan el cristal

que nos separa amor de todo los demás.

No te conformas con esta realidad,

sacas del bolso tu ley de gravedad,

me abrazas fuerte y echamos a volar.

Llévame allí Mujer Verano,

llévame a ver tu mundo extraño,

déjame entrar, déjame entrar,

en silencio y observar lo que ignoran los demás.

Llévame allí Mujer Verano,

llévame a ver tu mundo extraño,

déjame entrar, déjame entrar,

en silencio y observar lo que ignoran los demás.

Lo que ignoran los demás,

llévame, llévame, llévame, llévame,

lo que ignoran los demás,

llévame, llévame, llévame, llévame,

déjame entrar, déjame entrar,

en silencio y observar lo que ignoran los demás.

Llévame, llévame, llévame, llévame,

llévame, llévame, llévame, llévame,

déjame entrar, déjame entrar,

en silencio y observar lo que ignoran los demás