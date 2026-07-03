¿Quiénes han sido los invitados a la cena de ensayo de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

La boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de futbol americano Travis Kelce se ha convertido en la boda del año. Una ceremonia que no solo implica el paso por el altar de los protagonistas, sino todo un reto logístico para acoger a los más de 1.000 invitados que se darán cita el 3 de julio en el estadio neoyorquino del Madison Square Garden, donde se llevará a cabo la celebración del enlace.

A pesar de la repercusión del evento, parece que Taylor Swift y Travis Kelce ya se habrían casado de forma oficial, tal y como publica el medio estadunidense Page Six, citando a varias fuentes cercanas a la pareja, que aseguran que se "casaron legalmente" rodeados de un pequeño grupo de allegados, posiblemente en el estado de Tennessee, en donde la estrella del pop inició su carrera musical.

Una oficialidad que no quita un ápice de glamour a la fiesta que la pareja está preparando para celebrar las nupcias y que, como no podía ser de otra forma, está teniendo una gran cantidad de preparativos y ensayos para que todo salga a la perfección.

Entre ellos, uno de los que más atención ha acaparado ha sido la cena de ensayo para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce que ha tenido lugar en el hotel Ritz Carlton de Nueva York.

Una velada en la que medios norteamericanos como TMZ aseguran que han asistido celebridades como Selena Gómez, que subió a sus redes sociales el momento en el que terminaba de arreglarse en su coche, Jack Antonoff, colaborador de Taylor Swift, y su hermana Rebecca, Abigail Anderson, Erin Andrews, Charissa Thompson, Greg Olsen o Aric Jones.

Tal ha sido el despliegue de algunos medios estadounidenses que la revista People ha conseguido imágenes de la escritora y guionista Lena Dunham en su camino hacia la cena.