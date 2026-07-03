Quién actúa hoy en el MADO 2026: artistas, horarios y conciertos del Madrid Orgullo
Este viernes 3 de julio continúan las fiestas reivindicativas del MADO Madrid Orgullo con conciertos y actuaciones distribuidos por la ciudad.
Guía completa MADO 2026: a qué hora es el pregón, quiénes son los pregoneros y los conciertos
Todo sobre el MADO 2026: artistas confirmados, escenarios y horarios de los conciertos
¿Qué mejor manera de empezar el fin de semana que disfrutando de los conciertos del MADO 2026? Un gran despliegue musical que se distribuye por diferentes puntos de la capital.
Plaza de Pedro Zerolo
- 20:00 Fiesta LL Show Bar
- 21:00 Belover Party
- 22:00 FieStar Pride 2026
- 23:00 Revoluciona Tus Sentidos
- 00:00 Cierre
Plaza de las Reinas
- 20:00 Silvina Magari
- 20:10 Musgö
- 20:40 Sombra Alor
- 21:10 Las Jipas
- 21:40 Blanca Paloma
- 22:10 Pamela Rodríguez
- 22:40 Melani Santiler
- 23:00 Fiesta Fulanita de Tal (Bailaferias Dj Set)
- 00:00 Cierre
Puerta del Sol - Proud Bling!
- 20:00 Samantha Ballentines
- 20:10 Kercho
- 20:25 Aimarz
- 20:40 DeArco
- 20:55 Bea Pelea
- 21:15 Ouineta
- 21:35 Albany
- 21:55 Naiara
- 22:15 Bella Kanela
- 22:30 Cascales
- 23:00 Sora Éke ChaChá Sound System
- 23:30 Sandra Vandall vs Carlota
- 00:00 Rizos
- 00:15 Daiky
- 00:45 Color
- 01:00 iza tkm
- 01:15 Kristina
- 01:30 Secret Guest
- 01:45 Alex Chapman + Zoe Gitter
- 02:00 Chacha Sound System
- 02:30 Cierre
Plaza de España - Madrid Pride Experience (Presentado por Roser)
- 20:00 Roi Porto
- 20:20 Loic & Mario
- 20:50 Nacho Nacif
- 21:10 Kler
- 21:30 Roser
- 22:00 XIX Gala Mr Gay España Presentado por Luján Argüelles y Omar Suárez
- Mirela
- Izan Llunas
- Asha
- Rebeca
- 23:50 Campanadas de la Diversidad
- Natalia
- María Pelae
- Premio Especial Mr. Gay España
- Actuación Sorpresa
- Vicco
- Soraya
- 01:15 Lucía De la Puerta
- 01:30 Dj Suri
- 02:30 Cierre