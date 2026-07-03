Quién actúa hoy en el MADO 2026: artistas, horarios y conciertos del Madrid Orgullo

Blanca Paloma, en la gala de candidatos del Benidorm Fest 2024. | RTVE

¿Qué mejor manera de empezar el fin de semana que disfrutando de los conciertos del MADO 2026? Un gran despliegue musical que se distribuye por diferentes puntos de la capital.

Plaza de Pedro Zerolo

20:00 Fiesta LL Show Bar

Fiesta LL Show Bar 21:00 Belover Party

Belover Party 22:00 FieStar Pride 2026

FieStar Pride 2026 23:00 Revoluciona Tus Sentidos

Revoluciona Tus Sentidos 00:00 Cierre

Plaza de las Reinas

20:00 Silvina Magari

Silvina Magari 20:10 Musgö

Musgö 20:40 Sombra Alor

Sombra Alor 21:10 Las Jipas

Las Jipas 21:40 Blanca Paloma

Blanca Paloma 22:10 Pamela Rodríguez

Pamela Rodríguez 22:40 Melani Santiler

Melani Santiler 23:00 Fiesta Fulanita de Tal (Bailaferias Dj Set)

Fiesta Fulanita de Tal (Bailaferias Dj Set) 00:00 Cierre

Puerta del Sol - Proud Bling!

20:00 Samantha Ballentines

Samantha Ballentines 20:10 Kercho

Kercho 20:25 Aimarz

Aimarz 20:40 DeArco

DeArco 20:55 Bea Pelea

Bea Pelea 21:15 Ouineta

Ouineta 21:35 Albany

Albany 21:55 Naiara

Naiara 22:15 Bella Kanela

Bella Kanela 22:30 Cascales

Cascales 23:00 Sora Éke ChaChá Sound System

Sora Éke ChaChá Sound System 23:30 Sandra Vandall vs Carlota

Sandra Vandall vs Carlota 00:00 Rizos

Rizos 00:15 Daiky

Daiky 00:45 Color

Color 01:00 iza tkm

iza tkm 01:15 Kristina

Kristina 01:30 Secret Guest

Secret Guest 01:45 Alex Chapman + Zoe Gitter

Alex Chapman + Zoe Gitter 02:00 Chacha Sound System

Chacha Sound System 02:30 Cierre

Plaza de España - Madrid Pride Experience (Presentado por Roser)