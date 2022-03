Camila Cabello habla de su ruptura con Shawn Mendes: "Éramos muy jóvenes cuando empezamos"

Camila Cabello y Shawn Mendes sorprendieron anunciando su ruptura en noviembre de 2021, tras dos años de relación. Ambos cantantes publicaron un comunicado en redes sociales asegurando que la ruptura se producía de mutuo acuerdo y que el amor que se tenían el uno por el otro continuaba más allá de su noviazgo.

Han pasado casi cuatro meses para que Camila haya querido hablar sobre este tema en público. "Esos años en los que estuvimos saliendo, mientras escribía este álbum e incluso ahora, creo que mi enfoque es realmente, ‘¿Cómo puedo ser una persona completa?", ha empezado explicando durante una entrevista con Zane Lowe de Apple Music 1.

"Y siento que así ha sido para los dos. Los dos éramos muy jóvenes cuando comenzamos, es como si realmente estuviéramos aprendiendo a ser adultos saludables. Y eso a veces significa no tener su enfoque principal en tu carrera", ha añadido.

Las referencias a Shawn Mendes en 'Bam, Bam' y 'Familia'

Durante esta conversación, Camila ha explicado que esta ruptura, tan seguida por los medios de comunicación, le ha hecho apoyarse en su familia, principalmente en su madre. Pero también se ha visto reflejada en Familia, su nuevo disco que verá la luz el próximo 8 de abril.

"Siento que finalmente estoy en un lugar en el que he tenido experiencias, he ido a terapia, he trabajado muchísimo y estoy bien ahora. No necesito que las cosas sean perfectas para disfrutar mi vida y sobre eso es esta canción (Bam, Bam) casi todo el álbum", ha confesado.

En Bam Bam, Camila canta versos como "Dijiste que odiabas el océano/Pero ahora estás surfeando/Dije que te amaría de por vida/Pero acabo de vender nuestra casa", algo que ocurrió literalmente tras su ruptura. Mientras Mendes compartió unas fotos surfeando poco después de anunciar su separación, Camila vendió la mansión que compartían en Los Ángeles.

Pero lejos de sentir resentimiento, la artista de ascendencia cubana ha asegurado que se trata de las diferentes etapas de una relación: "Amo a Shawn. Y siento que, literalmente, no hay nada más que amor para él. Y esta canción es principalmente como, ‘Muy bien, ¿cómo hago una canción que muestre los ciclos del amor y la vida?".

"Tengo el corazón roto y la vida es dura, [...] pero siempre tiene giros locos que te sorprenden y hay que aceptarlos con sentido del humor", ha concluido.