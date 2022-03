La dura reflexión de Shawn Mendes sobre su ruptura con Camila Cabello

Shawn Mendes se ha sincerado y ha querido confesar lo mucho que le está costando superar la ruptura con la cantante Camila Cabello.

Fue el pasado noviembre cuando los artistas decidieron tomar caminos separados y, ahora, cada uno lo está llevando como mejor puede. La reflexión del cantante en Twitter ha sido la siguiente: "Cuando estás rompiendo con alguien no te das cuenta de toda la m**** que viene después. Es como, a quién llamo cuando estoy en un ataque de pánico, a quién llamo cuando estoy en el límite. Y creo que esa es mi realidad ahora".

La ruptura de Shawn Mendes y Camila Cabello

Parece que tanto Shawn como Camila se están centrando en la música para superar la ruptura, y de hecho, ambos han hecho canciones que hacen referencia a esta duro proceso.

Justo un mes después de la separación fue Shawn quien lanzaba It Will be Okey, una canción que parece que ha hecho para consolarse de algún modo a sí mismo. Luego fue el turno de Camila que, con Bam Bam, centró todas las miradas. La colaboración de la cantante con Ed Sheeran parece que también esconde algún mensaje a Shawn. El tema va sobre la superación con referencias muy claras a su antigua pareja: "El amor vino y me derribó/Pero me volví a poner de pie/Así es la vida, nena/Apenas estaba de pie/Pero ahora estoy bailando".

Después de dos años de feliz romance, los músicos decidieron hacer público el fin de su bonita historia, que ha puesto tan tristes a los fans de los artistas, respectivamente.

La ruptura fue anunciada en redes sociales con el siguiente mensaje: "Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación, pero el amor que sentimos el uno por el otro, como humanos, es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Agradecemos mucho vuestro apoyo desde el principio y en el futuro. Camila y Shawn".