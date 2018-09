Los mejores videoclips con mensajes reivindicativos

Son muchos los artistas que utilizan su música y sobre todo sus videoclips para lanzar mensajes reivindicativos.

El último en hacerlo ha sido Agoney. El triunfito ha lanzado Quizás, su single debut, y lo ha hecho con un vídeo en el que rompe con los estereotipos de género y demuestra que los hombres pueden vestir de rosa, maquillarse y bailar.

Con Til It Happens To You, Lady Gaga quiso concienciar sobre las violaciones y los abusos sexuales en residencias de estudiantes. A través de las imágenes, la artista mostró las violaciones de cuatro chicas con escenas muy duras en blanco y negro.

Beyoncé también ha usado su música para hacer reflexionar a sus seguidores. Con Pretty Hurts, la diva se convirtió en Miss para hablar de lo que no se ve detrás del escenario, del concepto de belleza, la superficialidad y los cánones de belleza impuestos por la sociedad.

Hozier denunció la situación que muchos homosexuales viven en muchos países del mundo, donde su condición no es aceptada y sufren agresiones.