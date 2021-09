Melendi se encara con un empleado de seguridad para defender a sus fans: "¡Que no se empuja a la gente, gilipollas!"

Te interesa Los cuatro hijos de Melendi y las tres mujeres de su vida

El último concierto de Melendi en Alicante ha acabado con polémica y mucho cabreo generalizado. De hecho, el artista no pudo despedirse de sus fans sobre el escenario a causa de un enfrentamiento entre el cantante y uno de los empleados de seguridad, donde ambos tuvieron que ser separados antes de llegar a las manos.

¿El motivo de este incidente? El cantante asturiano trataba, según explican los asistentes al concierto, de defender y proteger a sus fans de los gestos violentos del trabajador.

Todo ocurrió durante el concierto de este pasado viernes 10 de septiembre en Alicante, en el espacio Muelle 12. Según han detallado algunos de los asistentes, un empleado de seguridad del recinto habría agredido "de forma muy violenta" a algunas personas que disfrutaban del show del asturiano, agarrando del cuello a algunos de los asistentes.

Melendi no dejó pasar este gesto agresivo contra los fans, que disfrutaban del concierto, y no dudó en parar el concierto para encararse contra el hombre, pidiéndole explicaciones por su comportamiento violento contra los asistentes: "¡Que no se empuja a la gente, gilipollas! ¡Que no se empuja a la gente! Vete para allá, hombre", gritaba Melendi ante los aplausos de la muchedumbre allí convocada.

Tras encararse con el guardia en pleno concierto, los compañeros del cantante tuvieron que separarle para evitar que el incidente llegara a más y acabara con alguno de los dos implicados heridos en el entuerto.

Melendi no pudo terminar el concierto

El incidente provocó que el concierto tuviera que terminar antes de lo previsto, sin que Melendi pudiera acabar la última canción que estaba cantando durante el altercado. Los presentes relatan que todo sucedió cuando "una mujer se levantó para saltar" mientras el asturiano se despedía de su público con el último tema.

Uno de los seguratas del concierto de habría ido a por esta mujer y "se le fue la cabeza. La empezó a agarrar bruscamente provocando daño". Todo apunta a que, en un primer momento, Melendi habría empezado "a gritar desde el escenario", pero, al ver la violencia de lo que sucedía, el artista bajó a hablar con el empleado cara a cara.

Los fans de Melendi han condenado estos actos, tachando la reacción del empleado de seguridad de "auténtica vergüenza" a la vez que han alabado a su ídolo por defender su integridad física durante el concierto. "Es de las pocas personas publicas capaz de encararse con un agente de seguridad para defender a los suyos", aseguraba uno de las asistentes.