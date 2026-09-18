Miley Cyrus compara 'Flowers' con 'Let's Get Married', su nueva y romántica canción dedicada a Maxx Morando
Miley Cyrus, ahora conocida como Miley sin apellido, canta en Let's Get Married sobre el intenso amor que siente por su prometido: Maxx Morando. Se trata del segundo single de su nuevo disco y de una canción que la artista compara con Flowers por su capacidad de conectar con el público.
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Miley lo apuesta todo al romance en Let's Get Married, el segundo sencillo de su álbum recién estrenado: Bass Persuades. La canción y su videoclip son una oda al amor que siente la artista por Maxx Morando, su prometido que también se dedica a la música.
Let's Get Married es un dance melódico cuya letra aborda su compromiso con el también estadounidense: "Casémonos / Estoy teniendo visiones de blanco / [...] / Convertiré tus brazos en mi cama / Entonces dijo: 'Cariño, ¿qué hice para merecerte?'", canta Miley.
En el videoclip, Miley y Maxx Morando aparecen juntos en escenas muy románticas: dados de la mano en la calle, besándose en distintos espacios, jugando en la cama, tumbados en una bañera... El vídeo, en blanco y negro, también incorpora escenas de mujeres y hombres de fiesta y en contextos eróticos para ilustrar la pasión en todas sus formas.
Miley compara 'Flowers' con 'Let's Get Married'
Miley asegura que Let's Get Married "tiene algunos de los ingredientes" de su éxito Flowers y que es "una canción que la gente sentirá como si fuera suya". "Algunas canciones no consiguen eso. Flowers es uno de mis ejemplos favoritos de que eso ocurra. Wrecking Ball también tiene ese efecto, esa cosa de conectar", asegura en su reciente entrevista para Zane Lowe en Apple Music.
Además, Miley reivindica que, en la letra de Let's Get Married, "hay una sensación de poesía". "Creo que o intento decir las cosas de la manera más bonita posible o simplemente las suelto sin filtro. Así que esta es una canción de soltarlo todo, pero con unas letras oníricas que te dan imágenes visuales preciosas, como 'diamantes bailando sobre mí'. Esta canción me parece muy yo y tiene algunas de las cosas que me encantan de la música pop soñadora y etérea, como Beach House o Cocteau Twins", explica.
Letra de 'Let's Get Married'
Godspeed, forever ahead
Baby, don't blink, keep staring at me instead
What did I do to deserve you?
What did I do to deserve you?
-
Let's go get married tonight
Let's get married
I'm having visions of white
Let's get married
Let's turn the rest of our lives to a holiday
Anytime, any place, we can run away
Get married tonight (Diamonds dancing on me)
Let's get married
-
Godspeed, forever ahead
Ooh, until the long sleep
I'll turn your arms to my bed
Then he said, "Baby, what did I do to desеrve you?
Tell me, what did I do to dеserve you?"
-
Let's go get married tonight (Diamonds dancing on me)
Let's get married
I'm having visions of white (Diamonds dancing on me)
Let's get married, oh
Let's turn the rest of our lives to a holiday
Anytime, any place, we can run away
Get married tonight
Let's get married
-
What did I do to deserve you?
What did I do to deserve you?
-
Fuente: Genius