Miley Cyrus revela la letra original de 'Flowers': no, no era de amor propio

Flowers ha pasado a la historia de la música como uno de los grande himnos de amor propio.

El primer sencillo de Endles Summer Vacation de Miley Cyrus causó furor entre sus fans por su mensaje inspirador, que te invita a quererte a ti misma tras una estrepitosa ruptura. Pero la realidad es otra.

Cuatro meses despuñés del lanzamiento de esta canción, Miley ha confesado en una entrevista con British Vogue que la letra, y por tanto el mensaje de Flowers, no era de amor propio. La versión original era un poco "fíngelo hasta que lo consigas", y ha compartido un fragmento de este primer lyric.

"But I can’t love me better than you can. Sure, I can be my own lover, but you’re so much better" es decir "pero no puedo quereme mejor de lo que tu puedes, sí, puedo ser mi propia amante, pero tu lo eres mucho mejor", el sentido totalmente opuesto al que tiene actualmente este sencillo.

Finalmente Miley dio un giro de 180 grados a su canción, afirmando en numerosas ocasiones a lo largo de esta que, efectivamente, ella puede quererse mejor que cualquier otra persona.

Por si fuese poca sorpresa, la cantante también ha revelado que, pese al aluvión de teorías que hemos leído en redes sociales desde su lanzamiento, es alérgica a la idea de que la gente realcione Endless Summer Vacation o cualquiera de su música reciente con su relación con Liam Hemsworth.

Parece que la cantante ha pasado página de manera más que definitiva.