Miss Caffeina hace las paces con su pasado en el vídeo de 'Reina' en directo

Lúgubre, sincero y directo al corazón. Así es el vídeo de 'Reina', un tema en el que Miss Caffeina vuelca sus rencores más sinceros para convertirlos en perdón. El tema forma parte del último disco de estudio del grupo, 'Oh Long Johnson'.

"Reina nace de la necesidad de hacer las paces con un pasado que no siempre fue mejor. Cuando consigues hacer tu vida a tu manera tiendes a renegar de todo lo anterior, de todo lo que no te hacía bien, pero con el paso de los años aprendes a no vivir en el rencor y a reconciliarte con esa parte de tu historia que va a ir contigo quieras o no. A veces pensamos que podemos ser muchas personas diferentes, pero al final somos una consecuencia de todas las personas que hemos creído ser. Reina trata sobre todas las cosas que me ocurrieron en una ciudad a la que no siempre me ha sido fácil volver", contó Alberto Jiménez.