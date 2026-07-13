La M.O.D.A anuncia su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid: fecha, venta de entradas y precios

La Maravillosa Orquesta del Alcohol da un pasito más al anunciar su primer show en el Movistar Arena de Madrid , un recinto con una capacidad aproximada para 20.000 personas. Te contamos todo lo que tienes que saber para hacerte con las entradas del concierto más importante

La Maravillosa Orquesta del Alcohol está dispuesta a hacer del 2026 su año. El grupo, que está inmerso en la gira de presentación de su álbum San Felices, añade una fecha de lo más especial antes de que acabe el año: un concierto en el Movistar Arena de Madrid.

A través de un anuncio en redes sociales en el que un grupo de niños juega a las chapas a las puertas del Movistar Arena de Madrid, la M.O.D.A ha anunciado un concierto en el recinto más importante de la capital el 28 de noviembre de este 2026.

Desde que comenzara sus andadas hace 15 años, el grupo no había dado ningún concierto todavía en esta arena. Ahora anuncia el primero de ellos, con apenas cuatro meses de antelación, a diferencia de la tendencia actual de anunciar shows en el Movistar Arena con mucha antelación.

Cómo y cuándo es la venta de entradas

Las entradas de este esperado concierto se pondrán a la venta este martes 14 de julio, a partir de las 12:00 horas.

Las entradas se podrán adquirir a través de la página oficial de La Maravillosa Orquesta del Alcohol, Baila.fm y la web del Movistar Arena.

Precios de las entradas

Tal y como ha anunciado la M.O.D.A, las entradas tienen un precio fijo de 42 euros, independientemente de si son en pista o grada. A este precio hay que añadirle los gastos de gestión.