Edurne: "No he cantado 'Yanay' en directo y no sé si seré capaz, me emociona mucho"

Edurne ha madrugado para estar con nosotros en Cuerpos especiales, aunque no se ha querido tomar nuestro café porque dice que ella es "más de dormir que de desayunar". ¡Vaya líada le hemos hecho!

La artista viene a presentarnos su nuevo single Boomerang, compuesto por ella misma así como hizo en los temas incluidos en Catársis, su último disco. Un tema en el que introduce una de sus obsesiones: "Tu boca se vuelve a ir, es un déjà vu / Eres más difícil que pasarse un "Escape Room".

"Soy super fan de los Escape Room. En una nota tengo todos los que he hecho y en otra todos los que quiero hacer", confiesa Edurne.

Boomerang forma parte de la reedición de su disco Catársis, que lanzó en plena pandemia. "Como no tuvo la situación que se merecía, hemos querido darle una nueva oportunidad con esta redición que incluye cuatro temas inéditos, a parte de Boomerang, y a parte de Como tú, que lancé con Efecto Pasillo; y a parte de Yanay, que es la canción que lancé para mi peque", explica Edurne, añadiendo que toda la edición y creatividad del disco también es nueva.

La maternidad, la mejor experiencia de Edurne

Eva e Iggy no han querido perder la oportunidad de preguntarle a Edurne como está viviendo su maternidad, ya que en el pasado mes de marzo dio a luz a su primera hija con David de Gea, Yanay: "La verdad es que todo el mundo me había dicho que me iba a cambiar la vida, pero es la experiencia más bonita que he vivido. Es duro, porque es verdad que te cambia la vida, pero lo mejor de mi vida".

También hablamos de la canción Yanay, la canción que le hizo a la pequeña: "Yo quería hacerle un tema especial y quise componerlo con Andrés Suárez porque tiene mucha sensibilidad y es muy difícil expresar con palabras el amor que se siente al ser madre. Y te diré más, nunca la he cantado en directo y no sé si seré capaz porque me emociono mucho".

Por último, ¡llega el jueguecito! ¿Quién se sabe más canciones de Disney, Edurne o Eva Soriano? ¡Dale al play para descubir quién ha sido la ganadora!