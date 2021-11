Edurne: "Mi música ha ido evolucionando. Antes en el rollo latino no me veía, ahora no me importaría"

Es domingo y, como todos las semanas, vuelve yu Music un día más para hablarnos de toda la música de actualidad en nuestro país. Hoy Lorena Castell y Bnet nos han traído a una invitada muy especial, que lleva apartada de los escenarios unos cuantos meses, pero que regresa ahora para volver a dar mucha guerra con su nueva música: no es nada más que la mismísima Edurne.

La artista madrileña vuelve a deleitarnos con su música tras ser madre por primera vez. Eso sí, no sabemos si su madre tendrá la voz tan bien como Yanay, porque la pequeña de Edurne parece que también se postula para ser una gran cantante: "Mi hija tiene buenas cuerdas vocales para ser cantante de lírica. Es muy lista, es una maravilla descubrir el mundo con ella. Se me cae la baba", aseguraba la cantante.

'Boomerang', su nuevo tema

La cantante acaba de estrenar Boomerang, un nuevo tema muy bailongo que lo está petando muchísimo. En él, reflexiona sobre las relaciones y, especialmente, sobre las primeras veces: "Todo el mundo, en una relación, después de ese primer beso no sabes si va a volver. Hay gente que vuelve y otros que ni te llaman, a eso hace referencia", nos detallaba la intérprete de Amanecer.

Con este nuevo single, la madrileña se ha atrevido a hacer algo que nunca había hecho antes: "Me gustó mucho grabarlo. Me dijeron que teníamos que probar con alguna peluca y me puse una rosa, me dio hasta pena quitármela. La tengo guardada porque esto no puede quedar solo en un videoclip", reiteraba Edurne.

Sin embargo, aunque pueda parecer una localización paradisiaca con un tiempo de ensueño, lo cierto es que el videoclip fue grabado en octubre en Ibiza, algo que le ha dado muchos disgustos a Edurne. "Hay una imagen en la piscina que tuvimos que grabarla a primera hora de la mañana, en torno a las 7:30. No se ve bien, pero ese agua me iba a dejar las piernas moradas del frío", recordaba.

Aún así, la cantante se siente "afortunada" de haber podido visitar localizaciones increíbles gracias a su trabajo de artista. Así, recordaba que tuvo la oportunidad de grabar Un poco de amor en Nueva York, algo que le hizo mucha ilusión, aunque le hubiera gustado disfrutarlo un poco más. ¿Su próximo destino? Quién sabe, pero parece que los lagos azules de Islandia no estarían mal...

¿Colaborar en una canción de reggaetton?

Parece que muchos de los fans de Edurne están deseando que la cantante se anime a entonarse unos ritmos latinos con artistas como Rosalía, Becky G o Cazzu y, aunque no tiene prevista ninguna colaboración, parece que no le importaría apuntarse al saco del reggaetton.

"Creo que mi música ha ido evolucionando, voy probando cosas nuevas. Antes en el rollo latino no me veía, pero el pop ha ido evolucionando mucho y se han ido fusionando. No me importaría nada colaborar con ellas", insistía Edurne. Eso sí, lo del twerking igual tiene que dejarlo para otro día, aunque ha afirmado que "todo es ponerse y trabajarlo".

Edurne canta 'Boomerang' en directo

Además, Edurne no ha podido irse sin deleitarnos con una actuación en directo de Boomerang, el single que acaba de estrenar. Y parece que el descanso de estos meses le ha sentado porque nos ha dejado un auténtico temazo entre las manos, de esos que se te quedan en la cabeza y vuelven como un boomerang...

¿Quieres ver la actuación de Edurne? ¡Pues dale al play y no te pierdas el programa de este domingo!