Muere Brian Wilson, cofundador de The Beach Boys

Brian Wilson, cofundador de The Beach Boys, ha fallecido tras años lidiando con una demencia senil. Junto a sus hermanos, Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine creó la famosa banda que recopila éxitos como I get around , Help me , Rhonda y Good vibrations.

El mundo de la música recibe una triste noticia: Brian Wilson, cofundador de The Beach Boys, ha fallecido a los 82 años.

El músico, compositor y productor ha muerto tras años sufriendo una demencia senil, tal y como ha anunciado su familia a través de redes sociales. "Nos duele el corazón al anunciar el fallecimiento de nuestro querido padre, Brian Wilson. Nos faltan las palabras. Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos de duelo familiar. Compartimos nuestro dolor con el mundo", han compartido.

Su legado artístico comenzó en los sesenta, cuando el músico fundó el famosos grupo The Beach Boys junto a sus hermanos, Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine. Juntos grabaron álbumes de gran éxito como Surfinsafari (1962), Little deuce coupe (1963), Surfin USA (1965) o Surfs up (1971).

La carrera de Brian Wilson

Tras una crisis nerviosa y problemas con las drogas que lo alejó de los escenarios un tiempo, Wilson publicó junto al resto de componentes de The Beach Boys dos álbumes: Beach Boys Today! y Summer days and summer nights!!).

Su carrera, al igual que la de sus compañeros, estuvo marcada por éxitos de ventas en Estados Unidos como I get around, Help me, Rhonda y Good vibrations.

En solitario, Brian Wilson creó Pet sounds y también trabajó en Smile. No obstante, entre los setenta y ochenta se conoce que el artista se mantuvo recluido en su vivienda a causa de la depresión y el abuso de las drogas.

Eso no le impidió seguir sacando música de vez en cuando a lo largo de los años: Adult child, Love and mercy, Sweet insanity... En 1995 se estrenó el compositor estrenó el documental sobre su vida Brian Wilson: I just wasnt made for these times, que fue nominado a un Emmy.

Así, dio paso a trabajos como Orange Crate Arts (1995), Imagination (1998), Live at Roxy Theatre (2000), Pet sounds live (2002), Gettinover my head (2004), What I really want for Christmas (2005) y The lucky old sun (2008).

En 2008, Wilson se embarcó en una gira con su último grupo, The Wondermints. En 2010 publicó el álbum Brian Wilson Remagines Gershwin, y en 2011 se encontró de nuevo con The Beach Boys para celebrar el 50 aniversario de la banda y realizar una gira.