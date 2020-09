Muere el DJ Erick Morillo, autor del éxito 'I like to move it', a los 49 años

El productor musical y DJ internacional ha sido hallado muerto en su casa de Miami Beach . Erick Morillo , autor del hit ' I like to move it ', ha fallecido a los 49 años y son innumerables las muestras de apoyo a la familia y los mensajes de despedida que han llenado las redes sociales para recordar a uno de los grandes referentes de la música electrónica mundial. La Policía ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de su muerte. Esta noche, el DJ Wally Lopez rendirá un homenaje a Erick Morillo con su set en Insomnia Radioshow de 01 a 03h en Europa FM .

El portavoz del Departamento de Policía de Miami Beach, Ernesto Rodríguez, informaba a la prensa a través de un correo electrónico de que los agentes están en "las primeras etapas de la investigación para determinar lo sucedido".

Según detalla el propio Rodríguez, poco antes de las 11h (hora local) recibieron una llamada desde la casa del DJ, en la calle La Gorce Drive de Miami Beach, y puntualizan que "las circunstancias alrededor de su muerte no están claras".

ERICK MORILLO, UN REFERENTE MUNDIAL

.

En 1993 el DJ y productor lanzó su gran éxito 'I like to move it', interpretada por el rapero Mark Quashie -conocido como The Mad Stuntman- y con influencias de Latin house y ragga, que rápidamente se convirtió en un hit mundial arrasando en todas las pistas de baile y convirtiendo a Erick Morillo en uno de los DJs de referencia de la escena house del momento.

Un tema que permaneció en la retina sonora de toda una generación, y que volvió a vivir un momento dorado cuando DreamWorks lo rescató para su exitosa película de animación infantil 'Madagascar' en 2005, convirtiéndose en el tema central de la banda sonora. Adaptándose a diferentes idiomas, en España muchos peques la conocen como "Yo quiero marcha, marcha".

El éxito de taquilla de Madagascar hizo que la factoría lanzase otras dos películas hasta 2012, en las que la versión adaptada del tema de Morillo tomaba un papel protagonista.

Entre 2018 y 2020, Morillo lanzó un docena más de producciones, como 'Afrotech' - una colaboración con Antranig-. Además, era un habitual de los clubes y los festivales más importantes de todo el mundo como el Ultra Music Festival de Miami. De hecho, para el 2021 tenía ya cerradas sus citas en Coachella -el segundo y tercer fin de semana de abril-, y en el Open Air que se celebra en junio en Ámsterdam.

MORILLO, GRAN REFERENTE DE LA MÚSICA HOUSE

.

En las redes sociales, ha sido mucho los que han compartido mensajes de despedida recordando la importancia del DJ y productor para la escena house internacional. Entre los mensajes, podemos leer algunos publicados por los clubes más importantes.

También grandes DJs como nuestro compañero de Europa Baila, David Guetta o Armin Van Buuren, ha recordado a Morillo con una foto juntos en cabina y un precioso mensaje: "@erickmorillo, que descanses en paz. Uno de los mejores djs que he visto. Me inspiraste tanto como puede verse claramente en esta imagen; Gracias por abrirnos las puertas a tantos de nosotros. Voy a echar de menos esas largas noches que solía pasar contigo en la cabina de DJ hace 15 años."

"Sin duda, Erick Morillo tuvo un fuerte impacto en la industria de la música, en todo el mundo, pero quizá en ningún lado más importante que aquí, en la isla de Ibiza", escribía la cuenta oficial de White Isle Ibiza .

"Acabamos de recibir la triste noticia de que Erick Morillo, ha fallecido, ¡tu música perdurará para siempre! Queremos trasladar desde Dreambeach las condolencias a sus amigos y familiares.", escriben desde la cuenta del festival Dreambeach.

"Fuiste uno de los encargados de que me picara el maravilloso gusanillo de la música house. Nunca se apagará la buena energía de tu música, de esa sonrisa en cabina y esas ganas de bailar constantes que transmitías en tus sets!", comenta el DJ y locutor Javi Sánchez.

INVESTIGACIÓN ABIERTA TRAS LA MUERTE DE MORILLO

.

De momento, la causa de la muerte del DJ está bajo investigación. Recordamos que hace un mes fue arrestado por la policía de Miami acusado de cargos de agresión sexual. Según fuentes oficiales, Morillo había sido denunciado por una mujer que dijo haberse despertado "desnuda" en una habitación junto al DJ y sin previo consentimiento.

Descansa en paz.