Especial homenaje a Erick Morillo en Insomnia Radioshow con Wally Lopez

Wally Lopez rinde homenaje a Erick Morillo con una sesión especial de Insomnia Radioshow, en la que hablará de las luces y sombras en la carrera del mítico DJ y productor, autor del hit mundial 'I like to move it', y de cómo fue "una fuente de inspiración" para él. Pero donde también podremos disfrutar de su música a través de una selección de lo mejor de sus Subliminal Sessions.y

Entre las anécdotas que Wally Lopez atesora junto a Morillo, destaca el papel clave del DJ estadounidense en dar a conocer uno de los mayores éxitos del madrileño, su remix del tema de David Guetta junto a Chris Willis, 'Just A Little More Love', que le catapultó a la escena musical internacional.

Pero la amistad entre Wally Lopez y Erick Morillo dejó muchos más momentos inolvidables, como recordará en con un set especial dedicado a uno de los DJs más grandes de la música electrónica, fallecido a los 49 años.

Este miércoles por la noche, de 01 a 03h, en Insomnia Radioshow. Podrás escucharlo AQUÍ.