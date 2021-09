Muere Sarah Harding, excantante de 'Girls Aloud', a los 39 años

La cantante Sarah Harding, conocida por ser vocalista de la banda Girls Aloud, ha muerto este domingo a los 39 años. La británica había sido diagnosticada hace más de uno con un cáncer de pecho al que finalmente no pudo sobrevivir.

Su madre ha sido la encargada de comunicar esta noticia a través de la cuenta de Instagram de Harding, donde ha dedicado unas emotivas palabras a su hija: "Comparto con profunda tristeza la noticia de que mi bonita hija Sarah desgraciadamente ha muerto. Muchos sabréis de la batalla de Sarah con el cáncer y que luchó con tanta fuerza desde el diagnóstico hasta su último día. Se ha apagado pacíficamente esta mañana".

"Me gustaría agradeceros a todos el apoyo que habéis brindado durante el pasado año. Significaba muchísimo para Sarah y le dio una gran fuerza y el consuelo de saber que era amada", continuaba agradeciendo a los fans de la artista el cariño que le habían hecho llegar durante los meses más duros de su enfermedad.

"Sé que ella no querría ser recordada por su lucha contra esta terrible enfermedad. Ella era una brillante estrella y espero que pueda ser recordada de esta manera", concluía en su despedida.

Conocida como vocalista de 'Girls Aloud'

Sarah Harding saltó a la fama en 2002, después de participar en el reality de talentos británico Popstars: The Rivals. En este programa es desde donde dio el salto al estrellato, gracias a la formación de la banda Girls Aloud.

Tres semanas después de que terminara el programa, Girls Aloud obtuvo su primer gran éxito a nivel nacional, Sound of the Underground, convirtiendo al grupo en la girl band más grande de Inglaterra en el siglo XXI.

Sin embargo, su adicción al alcohol y la ruptura con el que por entonces era su prometido, el DJ Tom Crane, la hicieron entrar en un bucle depresivo. La cantante finalmente fue internada en 2011 para rehabilitarse y al salir dijo: "He estado en el infierno y he vuelto, Me alegro de haber sobrevivido".

Tras este cambio de vida, Girls Aloud volvió a reunirse en 2012 para celebrar el 10º aniversario de la banda, pero el grupo se separó nuevamente al año siguiente. En 2017, Sarah estuvo en Celebrity Big Brother y ganó.