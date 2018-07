Muse muestran el post-apocalipsis en el vídeo de 'The 2nd Law: Isolated System'

DESPUÉS DEL CAOS

Coincidiendo con la publicación de The 2nd Law, el nuevo disco de Muse, la banda presenta el videoclip de The 2nd Law: Isolated System. En este vídeo nos muestran a los supervivientes del apocalipsis huyendo de una ola informática después del caos que se preveía en el vídeo de The 2nd Law: Unsustainable.