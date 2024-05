Myke Towers: "Pronto habrá más colaboraciones con artistas españoles"

Myke Towers estuvo inspirado desde joven por el rap estadounidense de Jay-Z, Drake o Diddy y por los artistas reggaetoneros de su Puerto Rico natal. A sus 30 años, se ha convertido en uno de los cantantes urbanos más escuchados por todo el mundo y cuenta con varios premios Lo Nuestro y Billboard.

Su primer mixtape ―El final del principio― se lanzó en 2016. El punto de partida de una exitosa carrera que acumula cinco discos de estudio, tres EP y decenas de singles y colaboraciones con estrellas como Bad Bunny. Los dos titanes de la música latina han trabajado juntos varias veces y recientemente se han unido para Adivino, un tema que profundiza en los desafíos que enfrenta una relación y el dolor de una ruptura.

El puertorriqueño confiesa la buena relación que tiene con su compañero porque "siempre que se juntan hacen chispas" y destaca que "le presentó varias canciones y esta fue la que más le gustó". Adivino combina el estilo reggaetonero con una letra triste y Myke reconoce que crea su música en función de su estado de ánimo: "No siempre estás tan fiestero o poco contento".

"Cuando escribo canciones en solitario es para desahogarme"

Sin embargo, aclara que la inspiración no siempre le viene por cómo se encuentra en ese momento: "Estábamos en el estudio y la pista iba para allá, no es que en ese momento digas 'ay me siento triste' y voy a escribir eso". "Cuando escribo canciones en solitario es para desahogarme, pero si estamos todos en el estudio no es así", añade.

El intérprete de Lalaestá muy vinculado con España y cuenta con dos exitosas colaboraciones con artistas nacionales. Uno de ellos es Quevedo, con el que estrenó a finales de 2022 el single Playa del inglés, y reconoce que desde que lo conoció "sabía que iba a ser muy grande".

Entró en contacto con él gracias a la sesión del canario con Bizarrap y pudieron charlar cuando Myke lo vio entre el público de uno de sus conciertos: "Los de seguridad no querían dejarlo y pasar y yo pedí que lo dejaran. Me demostró mucho respeto y me agradeció por la inspiración".

"Bad Gyal es fan de mi música y yo de la suya"

Towers también tiene una colaboración con Bad Gyal, Mi lova, y se materializó después de mucho tiempo pensando en hacer algo juntos: "Ella es fan de mi música y yo de la suya. Llevábamos tiempo queriendo colaborar y salió esta canción, que grabamos el videoclip en Las Vegas", ha recordado.

El puertorriqueño tiene a más artistas españoles en el radar, afirmando que "pronto habrá más colaboraciones con algunos", pero sin querer decir aún quiénes son porque, sino, "la gente no se sorprenderá tanto cuando lo anuncie".