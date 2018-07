Nathan Sykes de The Wanted y Ariana Grande juntos en 'Over And Over Again'

Nathan Sykes ha sorprendido a todo el mundo estrenando una segunda versión de su canción Over And Over Again ...¡en la que canta con Ariana Grande ! El tema, es el segundo single en solitario del cantante tras tomarse un descanso con The Wanted , y se incluirá en su álbum que se espera a finales de 2016.

Si ayer te traíamos la primera canción en solitario de Tom Parker de The Wanted, hoy es el turno de uno de sus ex compañeros: Nathan Sykes. El británico ha estrenado una versión especial de su single Over And Over Again en la que canta a dúo con la mismísima Ariana Grande.

Over And Over Again es la segunda colaboración de Nathan y Ariana después del éxito que tuvieron con el tema Almost Is Never Enough en 2013, época en la que Nathan Sykes y Ariana Grande tuvieron una relación sentimental.

La canción es el segundo single en solitario del artista y se incluirá en su primer disco en solitario que se espera para finales del 2016.

¿Qué te parece el dueto de Nathan Sykes y Ariana Grande?