Nelly Furtado confiesa que le gustaría colaborar con Bad Bunny, Dua Lipa y Drake

Nelly Furtado ha trabajado con varios artistas recientemente y ha revelado en una entrevista con la revista Elle que no se cierra a nuevas colaboraciones mencionando a Bad Bunny, Dua Lipa y Drake como ejemplos de cantantes a los que admira.

Hace unos días el trío dinámico Nelly Furtado, Timbaland y Justin Timberlake fueron dando pistas hasta anunciar definitivamente que estaban trabajando en un nuevo tema conjunto. Después de Give it to me los tres cantantes se reúnen 26 años más tarde para lanzar una canción de la que ya hemos podido escuchar una parte en el Instagram del rapero.

Nuevos colaboradores

Parece que además de querer repetir con ellos, Nelly quiere colaborar con más artistas a los que no se ha cortado a la hora de halagarlos. “Amo a Bad Bunny con todo mi corazón, su música es increíble”, declaraba a la revista.

“Dua Lipa se me hace talentosísima, la conocí el verano pasado y hemos coincidido varias veces, siento que nuestras voces irían muy bien juntas, a veces le mando tracks”, expresaba sobre la intérprete de Dance de Night.

“He hablado con Drake, reconectado con Juanes (cantante colombiano), la verdad estoy abierta a todo, colaborar es la mejor forma de aprender y enseñar”, terminaba manifestando.

Quiénes son sus referentes

“¡Todos! La inspiración está en todos lados. Soy una eterna estudiante de la música, me inspiran mis amigas, mujeres músicas que también son mamás, Li Saumet de Bomba Estéreo y Lido Pimienta. Hay algo sobre hacer comunidad con mujeres afines a ti que te complementa”, comenzaba diciendo.

“Como artista me inspira Prince, lo amo, hizo música todos los días, hasta el día que murió. Hacía familia con sus músicos y daba conciertos de tres horas, nunca dejó de amar la música y no le importaba si sus canciones eran populares o no, él solo vino a hacer lo que Dios lo mandó a hacer a este mundo: compartir su talento y hacer música”, afirmaba.

Su regreso

Después de alejarse del mundo mediático por más de 5 años, Nelly Furtado regresa pisando fuerte. Además de anunciar que volvería a trabajar con sus colaboradores de Give it to me, un éxito que se hizo viral en Tiktok ha sacado un nuevo tema.

A finales de mayo subió una foto de la portada Eat your man, la nueva canción que había producido junto a Dom Dollar y que pudimos escuchar el 2 de junio.

“Creo que sí hay una diferencia enorme entre la persona que soy ahora y la que era hace diez años. Tengo este amor renovado por lo que hago y mucha pasión por mi carrera en este momento, estoy muy agradecida de poder estar haciendo música”, declaraba sobre su vuelta a la música.

Su actitud positiva junto a sus ganas de trabajar con más artistas son dos aspectos clave en su nueva etapa dentro de su carrera profesional.