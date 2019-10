Niall Horan muestra su lado más descarado en 'Nice To Meet Ya'

Dos años después de lanzar ' Flicker', su debut en solitario, Niall Horan vuelve con 'Nice To Meet Ya', su nuevo single con el que muestra su lado más rockero y atrevido. Lo acompaña con un videoclip en el que empieza con una chica saliendo de su casa y reconstruyendo todo el día hasta llegar al momento en el que se conocen.

Niall Horan en el videoclip de 'Nice To Meet Ya' / Youtube / Niall Horan

Niall Horan acaba de lanzar 'Nice To Meet Ya', su nuevo single dos años después de lanzar 'Flicker', su debut en solitario. Si bien en el anterior trabajo Niall mostraba su lado más folk, en 'Nice To Meet You' se pasa a un sonido mucho más rockero.

Y no solo vemos un cambio en el sonido de Horan, también muestra una actitud mucho más "sin vergüenza" en el videoclip, dirigido por The Young Astronauts. La historia empieza con una chica "huyendo" de la casa del artista, poniéndose los zapatos por el camino tras haber pasado la noche juntos. Y aunque parece que ella no tiene mucha intención de volverlo a ver ha cometido un error, se ha dejado su teléfono.

A partir de ahí Niall sale a la calle, donde lo vemos pasear tranquilamente mientras se cruza a otras chicas, se hace un traje a medida y termina entrando en un club, donde conoce a la chica del principio del vídeo.

Pero en toda esta trama Niall tenía algunos regalos para sus seguidores, ya que tal como él ha anunciado, ha escondido el nombre de cuatro canciones nuevas en el videoclip. De momento los fans han identificado rápidamente 'Small Talk', que aparece en el cartel que lleva el taxi donde se sube su amante; y 'Heartbreak Weather', que aparece en un cartel colgado en la calle.