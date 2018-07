Nicki Minaj recrea la ruptura con su ex novio en el corto 'The Pinkprint Movie'

Nicki Minaj ha estrenado un corto para demostrarnos que además de mover el culo como sólo ella sabe también puede enseñarnos su lado más íntimo y personal. The Pinkprint Movie es un corto de 16 minutos donde vemos a la rapera recrear una historia de una pareja que está a punto de romper.

PARA THE PINKPRINT

Nicki Minaj en el corto de The Pinkprint Movie / europafm.com

Anacondas y twerkings a parte, Nicki Minaj quiere darle una promoción más seria a su nuevo álbum The Pinkprint.

Por este motivo la rapera ha estrenado un corto de 16 minutos donde podemos encontrar canciones más intensas que el single de presentación del disco como All Things Go, The Crying Game, I Lied y Grand Piano mientras la vemos en una relación con un chico que está a punto de acabar.

Esta historia no es casual, ya que recientemente Nicki ha roto con Safaree Samuels, su pareja durante 10 años que la ha acompañado desde sus inicios hasta convertirse en una de las cantantes más famosas de la actualidad. Esta ruptura se ve claramente reflejada en las letras de The Pinkprint y por eso ha querido lanzar un corto acorde con el sentido del álbum.