Nueve cantantes que han salido en ocho películas de miedo perfectas para Halloween

Halloween no está completo si no has visto una película de miedo. El fin de semana del 31 de octubre invita a los sustos y en Europa FM queremos que empieces la fiesta con sustos musicales. Porque en la sección de terror de los cines también hay películas con estrellas de la canción.

David Bowie, Jon Bon Jovi y Alice Cooper son algunos de los artistas que han probado este género y que seguro te gustará (quien dice gustará, dice asustará) verlos en acción.

¡Prepárate! Coge las palomitas, un cojín para protegerte en las escenas más controvertidas y pasa una día de miedo.

Jon Bon Jovi - Vampiros: los muertos (2002)

Jon Bon Jovi - 'Vampires: los muertos' (2002) // Vampires: los muertos

Jon Bon Jovi da vida a Derek Bliss es un asesino de vampiros de Texas al que contratan para aniquilar un nido entero de chupa sangres en México liderado por la maestra del mal, la diablesa Una. En su búsqueda para construir una unidad de asesinos de vampiros, Derek va a buscar al Padre Adam, un veterano cazavampiros y único superviviente del legendario Equipo Crow.

La película es una secuela de Vampiros de John Carpenter (1998) y tiene su propia secuela, Vampiros 3 (2005). En ninguna de estas otras cintas sale el cantante.

Sting - La prometida (1985)

Sting - La Prometida // Sting

Otra película de terror protagonizada por un cantante. Sting es el doctor Frankenstein en La prometida.

En la película hace que la fallecida Eva vuelva a la vida para ser compañera de Viktor, el monstruo al que acaba de crear. El problema es que Eva lo rechaza y este crea un caos en el laboratorio ante el que Frankenstein (Sting) y Eva deciden escapar.

Snoop Dogg - Bones (2001)

Snoop Dogg – Bones // Bones

El rapero, actor y productor musical Snoop Dogg protagoniza esta película de terror en la que da vida a Jimmy Bones, el rey del sur de Chicago. Con su pandilla se encarga de proteger la zona, pero un día de 1979 un policía corrupto y traficante lo asesina.

Con el paso del tiempo los traficantes se convierten en los amos del lugar hasta que en los 90 se aparece el espíritu de Bones para vengarse de todos los que le han traicionado. La venganza se organiza en el escenario en el que fue asesinado y que ahora unos jóvenes emprendedores quieren convertir en un club de hip-hop. A final acaban siendo espectadores el la macabra y feroz venganza.

Aaliyah - La reina de los condenados (2002)

Aaliyah - Queen of the damned // Aaliyah

Aaliyah protagoniza esta película basada en la tercera película de la saga literaria Crónicas vampíricas.

El vampiro Lestat se despierta de décadas de letargo con el sonido de una banda de hard rock y procede a asumir el cargo de cantante principal. Alcanzando el éxito internacional, Lestat, después de haber revelado la existencia de vampiros, se burla de los demás de su especie durante una entrevista para promocionar su primer y único concierto en vivo. Aaliyah es en esta película Akasha, el primer vampiro con el que se termina aliando (y liando) Lestat.

Alice Cooper - Pesadilla final: la muerte de Freddy (1991)

Alice Cooper - Pesadilla final: La muerte de Freddy // Pesadilla Final

Alice Cooper es en esta película el encargado de martirizar al pequeño de Freddy Krueger. Interpreta al señor Underwood, un alcohólico abusivo encargado de la tutela de Freddy y quien lo martiriza en sus primeros.

La muerte de Freddy pasa por esa época, pero se centra en tiempo después cuando el terrible personaje vuelve para sembrar el pánico entre los adolescentes de Springwood y utiliza para su venganza a un joven amnésico que le servirá para revitalizar sus poderes y localizar a su propia hija.

David Bowie - El ansia (1983)

David Bowie - El ansia // YouTube

David Bowie protagoniza este thriller de vampiros en el que, como te puedes imaginar, hay mucha sangre.

La cinta cuenta la historia de la hermosa vampiresa Miriam Blaylock (Deneuve) que toma amantes humanos (entre ellos su marido, Bowie) y los transforma en otros vampiros. Aunque la potencia de su sangre se debilita con el tiempo y terminan consumiéndose y envejeciendo con el paso del tiempo.

Lejos de dar miedo, los vampiros de esta película de culto de los 80 resultan inspiradores. La película desprende demasiada sensualidad como para no pensar en ser los malos.

Ozzy Osbourne - Trick or Treat (1986)

Ozzy Osbourne - Trick Or Treat // Ozzy Osbourne

La película dirigida por Xharles Martin Smith tiene doble cameo musical. Cuenta con la aparición de las estrellas de rock Gene Simmons (KISS) y Ozzy Osbourne (Black Sabbath)

Trick or Treat va sobre el fantasma de un músico que regresa del inframundo para asesinar cruelmente a todo aquel que se cruce en su camino.

Tom Waits - Drácula, de Bram Stoker (1992)

Tom Waits - Drácula, de Bram Stoker // YouTube

El cantante Tom Waits es Renfield, el personaje creado por Bram Stoker y que tiene grandes deseos de proteger a María. Este interno del hospital psiquiátrico sufre delirios que lo llevan a comer seres vivos con la esperanza de obtener su fuerza vital para él mismo.