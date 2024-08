Oasis lanza su álbum 'Definitely Maybe' en versiones deluxe

Los acólitos de Oasis están de enhorabuena tras la reedición en formato deluxe de Definetly Maybe, el álbum debut de la banda que dio forma al conocido como britpop de los años 90, que se pondrá a la venta a partir del 30 de agosto.

Se trata de una remasterización que acompaña el anuncio de la gira de reencuentro de Oasis, después de que varias insinuaciones por parte de los hermanos Gallagher indicaran esta vuelta conjunta a los escenarios 15 años después de la disolución oficial de la banda.

Estas nuevas versiones de Definetly Maybe se encuadran en la celebración del 30 aniversario de la publicación original del disco, que supuso el desembarco de Oasis en el panorama musical y todo un hito para la historia de la música no solo en Reino Unido, sino a nivel global.

Tal y como han indicado, una de estas ediciones deluxe contará con versiones inéditas de canciones grabadas en Monnow Valley y Sawmills Studios, como la nueva mezcla realizada por Noel Gallagher para Up in the sky, descartada en un primer momento debido a limpieza del corte, que contravenía el sonido desgarrado que buscaba el grupo.

Esta versión deluxe se podrá adquirir en formato de 4 LP o 2 CD, además de una versión en casette o en formato digital con nuevas ilustraciones y notas en la funda.

Además, Oasis también ha elaborado dos versiones limitadas realmente artísticas para esta remasterización de Definetly Maybe.

Por un lado, una versión letra de Strawberries and Cream, con sugerentes formas del mármol blanco, y otra con los colores del mármol azul y blanco inspirado en la letra de Learning To Fly de Up In The Sky.