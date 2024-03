¿Cómo nació la rivalidad entre Blur y Oasis? Este es el origen de la mediática guerra

Si en los años 60 fueron The Beatles y The Rolling Stones los protagonistas de una mediática guerra musical, en los 90, otras dos bandas británicas cogieron el testigo. La rivalidad entre Blur y Oasis , entre provocaciones, desafíos e insultos, copó titulares durante años avivada por las sutiles indirectas de los de Damon Albarn y las agresivas directas de los hermanos Gallagher .

La batalla del britpop fue el título no oficial que se le dio a la competición que libraron en las listas de ventas las bandas Blur y Oasis, dos de los grupos emblema de Reino Unido en la década de los 90. Pero el salseo musical no se quedó en territorio británico, traspasó fronteras y el mundo entero estuvo al tanto de desplantes, improperios y desafíos que se lanzaban los grupos.

El inicio de esta guerra musical tiene una fecha concreta: el 14 de agosto de 1995. Ese día las dos bandas, que comenzaban a despuntar en las listas británicas, lanzaron al mismo tiempo Country House, el primer sencillo del cuarto álbum de Blur, y Roll With It, el segundo sencillo del segundo disco de Oasis.

Los medios del país y la prensa especializada lo convirtieron en todo un acontecimiento, echando más leña a la rivalidad que ya existía entre los de Damon Albarn y los hermanos Gallagher. De hecho, en el documental The Britpop History, el periodista John Harris confirmó que Blur adelantó la salida de su nuevo tema para hacerlo coincidir con el de Oasis. El desenlace de esta batalla fue la victoria de Blur: la banda liderada por Damon Albarn vendió 274.000 copias; Oasis vendió 216.000.

"¡Number 1, number 1!"

Cierto es que Blur jugaba con cierta ventaja en ese duelo pues había llegado primero. La banda de Albarn lanzó su primer disco tres años antes que Oasis y alcanzó el número uno de las listas en 1994, cuando la formación de Gallagher publicó Definitely Maybe, su primer disco, que hizo historia al proclamarse el disco debut más vendido hasta ese momento.

Desde que Oasis apareció en escena, y dado el instantáneo tirón de los dos grupos entre el público, las comparaciones fueron inevitables, llevándolas más allá de lo puramente musical. Además de representar dos corrientes del pop, la alternativa de Blur y la melódica de Oasis, se convirtieron en símbolos sociales porque mientras los primeros procedían de familia de clase media del sur, los segundos eran de clase obrera del norte.

Se dice que el pique empezó cuando Oasis alcanzó el número uno de la lista con Some Might Say, el primer sencillo adelanto de su segundo disco (What's the Story) Morning Glory?. En una fiesta Liam Gallagher le gritó a Damon Albarn —que por aquel entonces tenían una 'cordial' relación laboral—, "¡Number 1, number 1!" en tono burlón. Seguramente, ese es el motivo por el que decidió responder a esas provocaciones haciendo coincidir el lanzamiento de su nuevo disco con el del segundo sencillo de Oasis.

A pesar de todo, el líder de Blur siempre se mostró más tímido y sin ganas de meterse en esa guerra. Es más, en los Brit Awards de 1995, al agradecer el premio al Mejor grupo dijo que lo debía compartir con Oasis a los que mandó “Mucho amor y respeto por ellos”. ¿O lo dijo con ironía?

Con el tiempo, el líder de Blur, en el documental No Distance Left To Run, que cuenta la historia del grupo, llegó a confesar que las burlas de Noel Gallagher le dolían : “Oasis eran como los matones que tuve que soportar en el colegio”.

Insultos, inapropiados gestos y crueles declaraciones

El duelo del 14 de agosto de 1994, que se saldó con la victoria de Blur, no hizo sino estimular la rabia de los de Manchester y comenzó una campaña de provocaciones e improperios entre las dos bandas.

Tras la conquista de los de Albarn, el bajista de Blur, Alex James, acudió a una actuación en la BBC con una camiseta de Oasis y la pelea se recrudeció dejando en evidencia la incapacidad de los hermanos de Manchester de contenerse.

Mención especial merecen dos mediáticos capítulos protagonizados por los Gallagher. En la entrega de los Brat Awards —galardones otorgados por la revista New Musical Express—, en 1996, Liam intentó meter el dedo de su premio —el trofeo es una mano con el dedo corazón levantado— en la nariz de Albarn mientras le decía: “Te lo diré en tu cara, tu banda es una mierda. No voy a hacer una foto contigo”. Solo unos meses después, Noel dio una entrevista a The Guardian en la que afirmó sin pudor: "Ojalá Damon y Alex (bajista de Blur) cojan sida y se mueran".

Con los trabajos posteriores, Oasis ganó la guerra comercial; aunque para la crítica el mejor sonido siempre llegó de Blur. Ahora bien, en esa batalla todos ganaron: la prensa incentivando la rivalidad; las discográficas para las que las peleas fueron la mejor campaña de publicidad; y las bandas, que protagonizaron cientos de titulares dentro y fuera de Reino Unido.

Y al fin la reconciliación

Al llegar los años dos mil el conflicto fue desvaneciéndose al mismo tiempo que el movimiento britpop. Blur sacó su último álbum Think Tank en 2003 y a partir de entonces sus miembros empezaron a trabajar en otros proyectos: Albarn, en Gorilaz. Oasis se separó en 2009 tras una tremenda bronca entre los hermanos.

Muestra de que la relación entre ellos —o al menos entre algunos de ellos— comenzó a normalizarse fue la gala de la organización Teenage Cancer Trust para recaudar fondos para los niños y niñas con cáncer que se celebró en 2013. En ella Noel Gallagher, que había iniciado nueva etapa en solitario, y Damon Albarn compartieron escenario.

En 2017, los dos miembros de Oasis y Blur terminaron de firmar la paz: Noel hizo los coros en la canción We Got The Power de Gorillaz. "No hablamos de nuestro pasado, hablamos de nuestro presente. Valoro mucho mi amistad con Noel porque es de las únicas personas que pasaron por lo que yo pase en los noventa", aseguró Albarn al ser preguntado por esta nueva relación.

Seguramente al hacer estas declaraciones el que fue líder de Blur se estaba refiriendo a Liam; pero esa es otra batalla, la de los hermanos Gallagher.