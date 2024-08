Así fue el 'altercado de París', la pelea "violenta" entre los miembros de Oasis que separó al grupo

Oasis se posicionó en el panorama musical como la banda de pop británico de referencia a finales del siglo XX. Compuesta por los hermanos Liam y Noell Gallagher y con el bagaje de grupos como Los Beatles, no tardaron en consolidarse y marcar sus éxitos como referencia para otros músicos.

Sin embargo, y como suele ocurrir con el tiempo en las bandas —y más si la forman miembros de la misma familia— Oasis acaparó durante años las noticias no solo por su música, sino por sus peleas.

Ahora, el grupo parece que vuelve a la música: y es que han publicado una cuenta atrás a este 27 de agosto, que casualmente coincide con la fecha en la que una gran controversia entre los hermanos fue la gota que colmó el vaso para que Oasis acabara separándose.

Para hablar del conocido como el 'altercado de París' hay que retroceder hasta 2009. Fue el 28 de agosto de dicho año cuando se conoció que Noel Gallagher, el compositor principal, abandonaba la banda casi dos décadas después de su formación.

En ese momento se disiparon las dudas de que esas mediáticas peleas podrían ser de broma. De hecho, la decisión del artista de dejar el grupo paralizó la gira del momento a dos fechas de terminar.

Oasis iba a encabezar el festival Rock En Seine en París cuando la misma noche del show todo estalló por los aires. Hasta entonces los hermanos ya viajaban por separado, pero la acalorada pelea puso fin a su relación, también laboral.

Así lo relató el propio Noell en la revista Esquire en 2015: "Nos quedaban dos conciertos y creo que si hubiera llegado al final de esa gira y hubiera tenido seis meses de descanso simplemente me habría olvidado de ello y habría seguido adelante, pero la gota que colmó el vaso fue la noche en París y eso fue una pelea. No hay oscuridad oculta".

El incidente tuvo lugar minutos antes de su esperado concierto en la capital francesa, y así lo contó el mayor de los Gallaguer: "[Liam] salió del vestuario, por alguna razón fue a su propio vestuario y regresó con una guitarra y comenzó a blandirla como un hacha, y no estoy bromeando".

"Me lo estoy tomando a la ligera porque es lo que hago, pero fue un acto violento realmente innecesario, y él estaba balanceando esta guitarra, casi me arranca la cara con ella. Y terminó en el suelo", delató el compositor.

La situación se volvió muy tensa, según Noell: "Había gente que estaba en la banda, mirando para otro lado, ni siquiera era un gran camerino. Y yo estaba como, ¿sabes qué? Me voy de aquí. Y en ese momento alguien entró y dijo: '¡Cinco minutos!'".

El final para Oasis

Pero pasados esos minutos la banda no se subió al escenario del festival. "Me subí al coche y me senté allí durante cinco minutos y simplemente dije a la mierda, no puedo hacerlo más".

La noticia del incidente se difundió rápidamente por todo el festival y pronto se confirmó la separación del grupo tras la cancelación del concierto.

Cabe recordar que este conflicto ha seguido muy vivo estos últimos años, a través de pullas en entrevistas y redes sociales. Por eso el posible anuncio de la vuelta de Oasis es, cuanto menos, sorprendente a la par que inesperado.