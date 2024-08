Oasis anuncia su reencuentro con una gira por Reino Unido e Irlanda: fechas, ciudades y cuándo salen las entradas

"Habrá alguien que lo rechace porque su gato tiene tos": Noel Gallagher y los motivos por los que no quiere un regreso de Oasis | Getty Images

"Realmente está sucediendo". Así ha decidido confirmar Oasis en su perfil oficial las insinuaciones por parte de los hermanos Gallagher de que la mítica banda se reunirá de nuevo en los escenarios más de 15 años después de la disolución oficial del grupo.

Lo hará con una multitudinaria gira de reencuentro en 2025 que recorrerá lagunas de las ciudades más importantes de Reino Unido e Irlanda.

Cuándo salen las entradas y dónde comprarlas

Tal y como ha comunicado Oasis en sus perfiles oficiales en redes sociales, las entradas saldrán a la venta a partir del próximo 31 de agosto a las 8 am en Irlanda, las 9 am en Reino Unido y las 10 am en España.

Se podrán adquirir a través de:

Las fechas de los conciertos

Estadio Principality de Cardiff - 4/5 de julio

Manchester Heaton Park - 11/12/19/20 de julio

Estadio Wembley de Londres - 25/26 de julio y 2/3 de agosto

Estadio Murrayfield del Edinburgh Scottish Gas - 8 y 9 de agosto

Croke Park de Dublín - 16/17 de agosto

De momento, los precios de las entradas no están disponibles, pero dependerán de su ubicación dentro de los estadios. Se distinguirá entre asientos en grada, pista o visibilidad reducida.

La vuelta del grupo había generado una gran expectación en sus fans, que no han dudado en mostrar su entusiasmo en redes ante el regreso de Oasis.

Tal y como ha trascendido en informaciones previas sobre este reencuentro, la banda pretende embolsarse unos 50 millones de libras con esta gira que augura romper todos los récords de asistencia y venta.