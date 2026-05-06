Olivia Rodrigo añade un cuarto concierto en Barcelona: fechas y cómo comprar las entradas

Olivia Rodrigo sigue ampliando el cartel del The Unraveled Tour y añade un cuarto concierto en Barcelona, la única ciudad española donde actuará la artista durante la gira de su próximo álbum, you seem pretty sad for a girl so in love. La nueva fecha es el 6 de mayo de 2027 en el Palau Sant Jordi.

Las fechas de Olivia Rodrigo en Barcelona

Sábado, 1 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30

Domingo, 2 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30

Miércoles, 5 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30

Jueves, 6 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30 (NUEVA FECHA)

Cómo comprar las entradas de Olivia Rodrigo

Las entradas para la cuarta fecha de Olivia Rodrigo no están disponibles en preventa. Por tanto, podrán comprarse en la venta general que comienza el jueves 7 de mayo a las 12:00, aunque la sala de espera se abre a las 11:45.

Las entradas podrán adquirirse a través de LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés y cada persona podrá comprar un máximo de cuatro tickets. Habrá localidades disponibles para todas las fechas.

Durante la venta general, se recomienda iniciar sesión previamente, entrar pronto para evitar las prisas, utilizar un solo dispositivo y mantener una buena conexión a Internet.

Precios de Olivia Rodrigo en Barcelona

Estos son los precios oficiales de las entradas de la estadounidense en España:

Pista general: 124,50 euros

PL1 Grada: 147,50 euros

PL2 Grada: 124,50 euros

PL3 Grada: 96,50 euros

PL4 Grada: 73,50 euros

VIP 1: 385,50 euros

Además, existe un suplemento de Asiento Junto a Pasillo (sobre PLs GRADA) de 17 euros. Por su parte, las entradas Platinum Grada van desde 124,5 euros hasta 368,5 euros. Ticketmaster aplica un cargo de 2 euros por transacción o compra (no incluido en el precio de las entradas).