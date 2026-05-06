Lola Young cuenta a Rosalía cómo se enteró de que salía con un hombre casado: "Me rendí y volví a caer con las mujeres"

Rosalía cerró este martes la primera fase de LUX TOUR. La cantante catalana se despidió del público europeo con un concierto en The O2 Arena de Londres, donde no faltaron las anécdotas y hubo también una artista invitada.

En el confesionario de La Perla, la cantante Lola Young se sumó a Rosalía para contarle una mala experiencia con un hombre y seguir la línea de otras artistas como Aitana, Najwa Nimri o Yolanda Ramos, que tampoco tuvieron problemas en contarle sus miserias —o más bien las de ellos (sus perlas)— a la catalana.

La intérprete de Messy irrumpió en el escenario entre aplausos para después sentarse en el confesionario de Rosalía y sincerarse con ella. Antes de eso, la intérprete de Berghain hizo una mención a Lola Flores, artista con la que comparte nombre su invitada. "Ella era increíble, era la más grande", le dijo.

Lola Young, que no conocía a La Faraona, se dejó sorprender por Rosalía para después empezar con su decepción con un hombre mayor con el que mantuvo una relación. Spoiler: resultó que estaba casado.

"Estuve saliendo con un hombre durante unos cuatro meses, y la cosa se estaba poniendo bastante seria. Tengo que confesar que pensé que me estaba enamorando", le dijo. "Era un poco mayor, pero ya sabes, me gustan las personas mayores", continuó. "Llevábamos viéndonos cuatro meses y nos fuimos a la cama. Hicimos el asunto durante unas cuatro horas. Estuvo genial", apuntó.

Ahí Rosalía hizo un alto para preguntarle y no perder ningún detalle. "¿Qué es el asunto?", se interesó. "El asunto es el sexo", le respondió.

"Su esposa le estaba pidiendo que llevara leche para los niños. Lo oí todo"

La cuestión es que todo iba bien y, cuando estaba a punto de terminar, sonó el teléfono. "Se levanta, salta de la cama y dice Vuelvo en dos minutos. La música Bluetooth todavía estaba sonando a través del altavoz. Él baja…", siguió contando. "¿Entonces oíste lo que estaba diciendo?", la preguntó Rosalía.

"Sí, por teléfono. Su esposa le estaba pidiendo que llevara leche para los niños. Lo oí todo a través del altavoz Bluetooth, ¿puedes creerlo?", le preguntó. "¡Mi confesión es que no voy a volver a verlo!", añadió.

La confesión no tiene desperdicio y tampoco la conclusión de Lola Young. "¿Qué hiciste? ¿Le lanzaste el Bluetooth a la cabeza?", le preguntó Rosalía. "Me rendí con eso y volví a caer con las mujeres", le respondió antes de dar paso a la actuación de Rosalía.