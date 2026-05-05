Cómo comprar entradas para los conciertos de Olivia Rodrigo en Barcelona: preventa y precios
Olivia Rodrigo vuelve a España con dos conciertos en Barcelona en 2027. Y para que no te pierdas ver a la artista en su The Unraveled Tour, recopilamos todo lo que debes conocer para hacerte con las entradasl o antes posible.
Guía para comprar entradas de Olivia Rodrigo en Barcelona antes de que se acaben
Te interesa
¡Olivia Rodrigo está de vuelta!
La cantante llega en junio por todo lo alto con su tercer disco, you seem pretty sad for a girl so in love, y qué mejor manera que celebrarlo con una nueva gira, The Unraveled Tour.
Y la artista es 'más catalana' que nunca, pues todo el mundo está hablando de su colaboración con el FC Barcelona. Y no solo eso, sino que en España podremos verla en concierto de nuevo en 2027 con dos shows en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
De momento parecen los únicos que celebrará en el país en este nuevo tour y suponen el cierre de su gira, con la que presentará su próximo álbum en Norteamérica y Europa. No obstante, hay que recordar que también actuará el viernes 8 de mayo de 2026 en Barcelona en colaboración con el FC Barcelona. Sin embargo, este espectáculo no forma parte de su gira y es un concierto privado exclusivamente para los fans que reciban una invitación.
Fechas de Olivia Rodrigo en Barcelona
- Sábado 1 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30
- Domingo 2 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30
Cómo funciona la preventa
La preventa para ver a Olivia Rodrigo en Barcelona empieza el martes 5 de mayo a las 12:00 y termina el miércoles 6 de mayo a las 22:00 hasta agotar existencias.
Para acceder a la preventa habría que haberse registrado en este enlace antes del lunes 4 de mayo a las 12:00. De esta manera, podrás comprar entradas para los conciertos de la Unión Europea y Reino Unido, incluyendo España. A la preventa de Norteamérica tienen acceso los titulares elegibles de American Express.
También se puede conseguir un código para la preventa reservando el nuevo disco de Olivia Rodrigo a través de Universal Music Online. Pero esto no es obligatorio. En caso de haber reservado el álbum previamente, recibirás el código de manera automática.
Cuándo recibiré el código
Una vez registrado en el formulario, "recibirás tu código de preventa y el enlace para comprar entradas a partir del lunes 4 de mayo a las 20:00", informa Universal Music Online. Por ello, tendrías que tenerlo varias horas antes del inicio de la preventa.
Cada persona recibirá un único código y podrá comprar un máximo de cuatro entradas. "Si no recibes un código, por favor contacta con el servicio de atención al cliente de la tienda", informa Universal Music Online, aunque la empresa "no se hace responsable de enviar códigos a personas que hayan reservado a través de otros canales de venta u tiendas oficiales, hayan realizado su reserva una vez finalizado el plazo indicado o se hayan registrado fuera del plazo indicado".
Dónde comprar entradas en la venta general
Si no has tenido suerte en la preventa, no pierdas de vista la última oportunidad de conseguir entradas: la venta general comienza el jueves 7 de mayo a las 12:00, aunque la sala de espera se abre a las 11:45. Las entradas podrán adquirirse a través de LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Al igual que en la preventa, cada persona podrá comprar un máximo de cuatro tickets.
Durante los procesos de venta, se recomienda iniciar sesión previamente, entrar pronto para evitar las prisas, utilizar un solo dispositivo y mantener una buena conexión a Internet.
Cuánto cuestan las entradas
De momento, no hay datos oficiales sobre el precio de las entradas. Live Nation asegura que esta información "estará disponible próximamente", aunque lo más probable es que salga a la luz una vez empezada la preventa el martes 5 de mayo a las 12:00. Por su parte, Ticketmaster asegura que habrá paquetes VIP y Silver Star Tickets.
Todos los conciertos del 'The Unraveled Tour'
2026
- Vie, 25 sep — Hartford, CT — PeoplesBank Arena
- Sáb, 26 sep — Hartford, CT — PeoplesBank Arena
- Mar, 29 sep — Pittsburgh, PA — PPG Paints Arena
- Mié, 30 sep — Pittsburgh, PA — PPG Paints Arena
- Sáb, 3 oct — Washington, DC — Capital One Arena
- Dom, 4 oct — Washington, DC — Capital One Arena
- Mié, 7 oct — Charlotte, NC — Spectrum Center
- Jue, 8 oct — Charlotte, NC — Spectrum Center
- Dom, 11 oct — Chicago, IL — United Center
- Lun, 12 oct — Chicago, IL — United Center
- Jue, 15 oct — Boston, MA — TD Garden
- Sáb, 17 oct — Boston, MA — TD Garden
- Mié, 21 oct — Montreal, QC — Bell Centre
- Jue, 22 oct — Montreal, QC — Bell Centre
- Lun, 26 oct — Toronto, ON — Scotiabank Arena
- Mar, 27 oct — Toronto, ON — Scotiabank Arena
- Jue, 29 oct — Columbus, OH — Schottenstein Center
- Vie, 30 oct — Columbus, OH — Schottenstein Center
- Sáb, 7 nov — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena
- Dom, 8 nov — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena
- Mié, 11 nov — Atlanta, GA — State Farm Arena
- Jue, 12 nov — Atlanta, GA — State Farm Arena
- Dom, 15 nov — Orlando, FL — Kia Center
- Lun, 16 nov — Orlando, FL — Kia Center
- Jue, 19 nov — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena
- Vie, 20 nov — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena
- Lun, 23 nov — Nashville, TN — Bridgestone Arena
- Mar, 24 nov — Nashville, TN — Bridgestone Arena
- Mar, 1 dic — Vancouver, BC — Rogers Arena
- Mié, 2 dic — Vancouver, BC — Rogers Arena
- Lun, 7 dic — Seattle, WA — Climate Pledge Arena
- Mar, 8 dic — Seattle, WA — Climate Pledge Arena
- Vie, 11 dic — Oakland, CA — Oakland Arena
- Sáb, 12 dic — Oakland, CA — Oakland Arena
- Mar, 15 dic — Sacramento, CA — Golden 1 Center
- Mié, 16 dic — Sacramento, CA — Golden 1 Center
- Sáb, 19 dic — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena
- Dom, 20 dic — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena
2027
- Mar, 12 ene — Los Ángeles, CA — Intuit Dome
- Mié, 13 ene — Los Ángeles, CA — Intuit Dome
- Sáb, 16 ene — Los Ángeles, CA — Intuit Dome
- Dom, 17 ene — Los Ángeles, CA — Intuit Dome
- Jue, 11 feb — Brooklyn, NY — Barclays Center
- Vie, 12 feb — Brooklyn, NY — Barclays Center
- Lun, 15 feb — Brooklyn, NY — Barclays Center
- Mar, 16 feb — Brooklyn, NY — Barclays Center
- Vie, 19 mar — Estocolmo, Suecia — Avicii Arena
- Sáb, 20 mar — Estocolmo, Suecia — Avicii Arena
- Mar, 23 mar — Ámsterdam, Países Bajos — Ziggo Dome
- Mié, 24 mar — Ámsterdam, Países Bajos — Ziggo Dome
- Jue, 1 abr — Múnich, Alemania — Olympiahalle
- Vie, 2 abr — Múnich, Alemania — Olympiahalle
- Lun, 5 abr — Londres, Reino Unido — The O2
- Mar, 6 abr — Londres, Reino Unido — The O2
- Jue, 8 abr — Londres, Reino Unido — The O2
- Vie, 9 abr — Londres, Reino Unido — The O2
- Vie, 23 abr — París, Francia — La Defense Arena
- Mar, 27 abr — Milán, Italia — Unipol Dome
- Mié, 28 abr — Milán, Italia — Unipol Dome
- Sáb, 1 may — Barcelona, España — Palau Sant Jordi
- Dom, 2 may — Barcelona, España — Palau Sant Jordi