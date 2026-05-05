Los looks más destacados de artistas en la alfombra roja de la Gala MET 2026

La Gala MET 2026 ha dejado para su historia outfits de infarto en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. El evento de Anna Wintour, con Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams como copresidentas oficiales, se ha llenado de estrellas deslumbrando en la alfombra roja de este 4 de mayo.

Muchas celebrities han derrochado imaginación y glamour para seguir al dedillo el dress code de esta edición, Fashion is Art. Un código de vestimenta que busca entrelazar dos mundos muy unidos históricamente: el de la moda con el del arte.

Beyoncé, la reina del lujo

Beyoncé en la Gala Met 2026 | GETTY

Beyoncé ha vuelto a por su trono haciendo del dress code su bandera con una reinterpretación del concepto de anatomía de lujo. La intérprete de Single Ladies ha lucido en la alfombra roja un vestido que recrea el esqueleto humano a base de alta joyería.

Se trata de un diseño totalmente personalizado en las manos de Oliver Rousteing, un diseñador que ha fusionado lo traslúcido con una estructura de diamantes que recorre toda la figura de la cantante. Por supuesto, como presidenta de la edición, el look lo ha elevado aún más un tocado a juego en forma de corona solar, y un largo abrigo de cola de pelo con el que Beyoncé ha jugado en sus posados por la alfombra.

Bad Bunny en su versión anciana

Bad Bunny en la Gala MET 2026 | GETTY

Bad Bunny se vuelve a superar por segundo año consecutivo, y esta vez lo hace irrumpiendo en la Gala MET totalmente irreconocible: el artista se ha trasformado en una versión mayor de sí mismo. Una forma distinta de mostrar el arte en la moda.

Además, el lazo de pussy oversized en el cuello de su traje hace referencia al vestido de 1947 Bustle del diseñador Charkes James, precisamente uno de los que forman parte de la colección permanente del Costume Institute, en la que está basada la del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York este 2026.

Madonna, una obra de arte

Madonna en la Gala MET 2026 | GETTY

Madonnaha destacado a lo grande. La artista ha reproducido el cuadro La tentación de San Antonio de Leonora Carrington (1945), a través de un traje negro con un tocado en forma de vela de barco, que expande la tela alrededor de figurantes que han pisado con la artista la alfombra roja del evento.

Sabrina Carpenter, de película

Sabrina Carpenter en la Gala MET 2026 | GETTY

Nunca mejor dicho: Sabrina Carpenterha lucido un vestido formado por cintas de película, concretamente del filme SABRINA, de 1954, tal y como revelan las imágenes. Se trata de un traje de Dios diseñado por Jonathan Anderson, y es un homenaje a Audrey Hepburn.

Katy Perry, look robótico

Katy Perry en la Gala MET 2026 | GETTY

Katy Perry ha ido un pasito más y ha jugado precisamente con la tecnología. Los últimos años la artista ha sido víctima de la inteligencia Artificial, que ha recreado su asistencia a la Gala MET cuando en realidad no estaba presente, y ha querido homenajear este concepto con un look totalmente robótico, formado por 6 dedos y tapando su rostro.

Además, ha sacado su as bajo la manga con una mística carta, a la vez que ha hecho referencia con su traje a los maniquíes de la exposición Costume Art.

La angelical Lisa

LISA en la Gala MET 2026 | GETTY

Para la Gala MET 2026 Lisa apuesta por un traje angelical de Robert Wun, en el que juega con extremidades falsas que levantan su velo blanco, creando un concepto artístico y angelical.

Más es más para Sam Smith

Sam Smith en la Gala MET 2026 | GETTY

Sam Smith ha lucido este año un diseño personalizado de Chrirstian Cowan, look que hace referencia al abrigo Shéhérade de Dior de 1998, que a su vez es una inspiración de Battick, de Paul Poiret (1991).

Con este traje el artista se ha consagrado como uno de los más destacados de la alfombra roja.

Rihanna apuesta por las joyas

Rihanna en la Gala MET 2026 | GETTY

La artista Rihanna ha aparecido en el evento de Anna Wintour enfundada en un vestido firmado por más de 115.000 cuentas de cristal, joyas antiguas y cadenas, según recoge Vogue. El traje está esculpido a mano y acabado en una capucha de bronce.

SZA homenajea el arte africano

SZA en la Gala MET 2026 | getty

SZA llena de color la Gala MET 2026 con un vestido amarillo con toques naranjas con el que la artista homenajea a Oxum, la diosa afrobrasileña de las aguas, representada con frecuencia en el arte africano.

El tema transmite alegría, y está inspirado en siglos de artesanía, fusionando telas vintage, restos de saris y bordados hechos a mano. Los motivos florales no podían faltar a través de un tocado de lo más llamativo.

Gracie Abrams como un personaje de Gustav Klimt

Gracie Abrams en la Gala MET 2026 | GETTY

Siguiendo su habitual estilo solemne, Gracie Abrams se une a la idea de convertirse en una obra de arte con un vestido formado por los colores y las texturas de los personajes que plasma Gustav Klimt en sus cuadros. Se trata de un traje de Chanel del diseñador Matthieu Blazy.

Tate Mcrae, una estatua dorada

Tate Mcrae en la Gala MET 2026 | GETTY

Otra artista que no abandona su propio estilo pero se ciñe a Fashion is Art es Tate McRae, que ha apostado por un vestido de Ludovic de Saint Sernin del Costume Institute, que celebra la inauguración exposición del Museo Metropolitano.

El vestido está inspirado en las estatuas doradas que adornan La Réale, presente en el Museo Nacional de la Marine. y este efecto es conseguido gracias a un corsé y una cola de volantes elegantes.

El glamour de Cher

Cher en la Gala MET 2026 | GETTY

Aunque no ha seguido al dedillo el código de vestimenta de este año, Cher ha derrochado glamour en la Gala MET con un vestido totalmente negro que hace referencia al traje transparente diseñado por Bob Mackie en 1974.