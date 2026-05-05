Bad Bunny habilita nuevas entradas para sus conciertos en Madrid y Barcelona

Bad Bunny está a punto de aterrizar en España este 22 de mayo en Barcelona con su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, dando un total de doce conciertos en nuestro país.

Sin embargo, aunque el puertorriqueño vaya a dar un número tan grande de shows, muchos fans se han quedado sin entrada, algo que ahora tendrá fácil solución.

Al parecer, muy pronto se liberará una nueva tanda de entradas para los conciertos de Madrid y Barcelona en una sección nueva llamada Los Vecinos, "una grada situada justo detrás del escenario principal, que ofrece una vista privilegiada".

Cómo comprar entradas para Los Vecinos

Las entradas ofrecen una experiencia distinta a la que podrá vivirse desde cualquier otra parte del estadio, por lo que constará de un número muy limitado de entradas.

Para hacerte con ellas, tendrás que comprarlas a través de LiveNation el viernes 8 de mayo a las 9:00 h.

Las entradas tendrán un precio de 203, 30€, más 27€ de gastos de gestión.

Sin embargo, a pesar de que desde esta zona se ofrezca una vista exclusiva, la organización ha querido dejar claro que esta sección no ofrece ventajas adicionales, como puede ser el acceso La Casita.

Además, los asientos no están numerados, pues esta sección ha sido creada por parte de la producción de la gira.

¿Quién sí puede acceder a La Casita?

El acceso a La Casita está permitido solamente a famosos invitados, amigos, familiares, influencers y bailarines del show, pero existe una pequeña probabilidad de que seas elegido para entrar brevemente, como ha ocurrido en algunos shows.

Esto es posible gracias a que el staff de los conciertos ha seleccionado en algunos conciertos a personas aleatorias del público para poder compartir un momento especial con Bad Bunny en La Casita.

Sin embargo, si te encuentras en el Gold Circle o la zona general, es mucho más probable que te eligan, al igual que es probable que ocurra con Los Vecinos.