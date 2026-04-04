Olivia Rodrigo anuncia su nuevo disco y esconde un detalle en la portada

Olivia Rodrigo, la joven estrella del pop, ha anunciado oficialmente su nuevo álbum: you seem pretty sad for a girl so in love —en español, "pareces bastante triste para ser una chica tan enamorada"—. El proyecto verá la luz el 12 de junio y será su tercer disco tras SOUR (2021) y GUTS (2023).

"Estoy muy orgullosa de este disco y no puedo esperar a que lo escuchéis", ha escrito en redes sociales. Aparte del título y la fecha de publicación, Rodrigo también ha desvelado la portada del disco, donde aparece a punto de dar la vuelta sobre un columpio. Los colores, un poco apagados, remiten a esa melancolía que anticipa el título.

you seem pretty sad for a girl so in love cuenta con 13 canciones y está producido por Dan Nigro, que también trabajó con la estadounidense en sus dos primeros discos.

El detalle escondido en la portada

Aunque muchos fans no se fijaron en un primer momento, Olivia Rodrigo ha escondido un detalle en la portada de you seem pretty sad for a girl so in love.

La cantante estaba creando una tradición con el título de sus discos, pues SOUR y GUTS llevaban por nombre una sola palabra escrita en mayúsculas. Sin embargo, para su nuevo disco ha cambiado radicalmente de estrategia al optar por las minúsculas y por una frase larga, algo habitualmente asociado con Lana del Rey.

Además, las portadas de los dos primeros álbumes incluyen su respectivo título, algo que no ocurre en el cover del tercero... o, al menos, no de forma tan evidente. Así, Rodrigo ha colocado la palabra "love" en el bordado de su vestido, cumpliendo más o menos con su tradición, pues en realidad es solo una palabra de las diez que componen el título del disco.

Entre los numerosos comentarios que circulan en redes sociales sobre la portada, los fans han destacado que podría ser una inspiración de El columpio, el cuadro del francés Jean-Honoré Fragonard. La pintura, de 1767, es conocida por ser una de las más representativas del rococó.

¿Qué ha dicho Olivia Rodrigo sobre su nuevo disco?

En una entrevista en marzo para British Vogue, Rodrigo desveló que le faltaban por escribir dos o tres canciones. "Fue un reto creativo escribir desde un lugar de alegría", dijo. "Cuando estás experimentando esa conexión con alguien, o sintiéndote realmente bien, no estás dándole vueltas a la cabeza pensando en poemas agridulces".

"Cuando te sientes bien, no estás dándole vueltas a la cabeza pensando en poemas agridulces"

Muchos artistas experimentan dificultades a la hora de componer si su vida se encuentra más o menos estable, y eso le ha ocurrido a Rodrigo. Pero ha sabido sobreponerse a este reto, y así lo confirmó la revista antes mencionada tras escuchar tres temas: "Las canciones te transportan al instante, son cinematográficas y tan íntimas que no puedo ni siquiera atreverme a mirarla mientras escucho", reseñó Amel Mukhtar.

En este sentido, la periodista confirmó las teorías de los fans eran ciertas: "Todas son canciones de amor, pero específicamente sobre la obsesión y la ansiedad que conlleva, o la depresión cuando tu amante se ha ido". Por su parte, Rodrigo explicó que son "canciones de amor tristes": "Me di cuenta de que todas mis canciones románticas favoritas eran hermosas porque tenían un matiz de miedo o anhelo".