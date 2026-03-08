Olivia Rodrigo, Oasis y más artistas publican canciones solidarias con los niños de Gaza o Ucrania

Este 6 de marzo, War Child ha publicado el disco HELP(2) para recaudar fondos. "Hicimos este álbum para ayudar. War Child trabaja en 14 países —desde Gaza hasta Ucrania, Líbano, Sudán...— para proteger, educar y defender los derechos de los niños que viven en medio de la guerra", asegura la organización.

"A medida que la violencia estalla una vez más, cada compra, reproducción y compartido de HELP(2) apoya a War Child para recaudar fondos cruciales para los niños que viven lo inimaginable. Gracias por acompañarnos en la protección de su futuro", añade.

Muchos son los artistas que han querido aportar su granito de arena. Por ejemplo, la joven estrella Olivia Rodrigo ha participado con una versión de The Book of Love, un tema de la banda estadounidense The Magnetic Fields. Para esta canción, War Child ha publicado un vídeo grabado por niños en Gaza, Sudán, Ucrania y Yemen.

También se ha unido al proyecto la banda de rock Arctic Monkeys con una composición inédita: Opening Night, que de momento es la pista más escuchada del álbum. Otros artistas que forman parte del álbum son Depeche Mode, con Universal Soldier, o beabadoobee, con Say Yes.

Fuera del disco está la canción de Oasis, que se ha sumado a la causa con una canción en directo: Acquiesce (Live from Wembley Stadium, 28 September '25).

Todas las canciones y los artistas del disco 'HELP(2)', de War Child Records