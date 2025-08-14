Lo que se sabe del tercer álbum de Olivia Rodrigo: teorías sobre el título y la fecha de estreno

Se podría afirmar que la cantante californiana Olivia Rodrigo se encuentra en uno de sus mejores momentos. Su pasado como estrella Disney le ha conseguido a la factoría su primera canción en alcanzar los mil millones de reproducciones en Spotify, mientras que, bajo su propio sello, sus únicos dos álbumes de estudio están batiendo todos los récords.

En 2021 lanzó SOUR, que se ha convertido en el álbum más escuchado de la historia de Spotify lanzado por una cantante femenino. Lejos de defraudar con su segundo disco, en 2023 llegó GUTS. Ahora, habiendo finalizado su gira internacionalGUTS World Tour, Rodrigo proclamó el fin de una era y la llegada de una nueva etapa con una camiseta roja con un "3" plateado.

Con motivo del éxito de su era GUTS World TOUR, la joven ha lanzado un libro que repasa su gira minuciosamente. Un detalle algo evidente ha sido que en la newsletter con la que lo ha dado a conocer, en lugar de escribir "yet" ha escrito "y3t" lo que ha levantado todas las alarmas sobre su próximo proyecto.

En estos últimos cuatro años, Olivia Rodrigo nos está demostrando que si algo caracteriza el vínculo que tiene con sus fans son las pistas que va dejando antes de dar cualquier paso en su carrera musical. Por eso, a continuación repasamos todas las teorías que circulan alrededor de su tercer disco.

Color rojo

Los colores lilas que caracterizaban a la artista se han fusionado con el rojo en su página web, su nuevo color favorito. Ya nos lo venía avisando la cantante de drivers license con el "3" de su camiseta roja y un feed de Instagram que cada vez cuenta con más elementos de este color: su pintalabios, funda del móvil, esmalte de uñas… ¡No podía ser casualidad!

Sus fans creen que va a emplear este color para hacer un recorrido por distintas vivencias que ha experimentado hasta llegar a su mayoría de edad —es el primer álbum que realiza siendo legalmente adulta en Estados Unidos—, emociones habitualmente reflejadas por este color: enfado, poder, pasión, amor, etc. Sobre todo, este último es el que más se está comentado tras hacernos conocedores de su relación con Louis Partridge, el actor inglés con quien lleva saliendo desde finales del 2024.

No obstante, en la premier de su documental Olivia Rodrigo: GUTS World Tour, una reportera quiso confirmar los rumores sobre la temática del disco y la respuesta de la cantante fue algo ambigua: "Ya veremos, tendremos que escucharlo para saberlo", dijo. No desmintió ni confirmó, lo que mantiene con esperanza a sus fans, que adoran a esta pareja tan definida como "Pinterest".

Las mariquitas como elemento principal

Hilado al rojo, son muchos los fans que se han percatado de la presencia cada vez más habitual de las mariquitas en sus redes sociales, lo que sugiere que podría ser un elemento destacado en este tercer álbum. Además, cada vez la vemos con más conjuntos de puntos en colores, blanco, negro y rojo, que caracterizan a este insecto.

Las mariquitas simbolizan la buena suerte, al igual que los lunares en Filipinas —de donde es su padre—. Esto nos lleva a las teorías de los posibles títulos a los que puede responder OR3.

Título del álbum

El hecho de que tantoSOUR como GUTS cuenten con cuatro letras ha llevado a los fanáticos a la conclusión de que el tercer álbum también puede responder a este patrón. Entre las apuestas más comentadas se encuentra LUCK, ya que últimamente ha usado con frecuencia esta palabra, tanto en su cumpleaños como en la publicación de una carta que explica el significado del término.

Conectado con la suerte, el famoso ojo turco, originario de Mesopotamia, se usa como amuleto en diversos países para atraer la buena suerte. EYES es otro de los títulos que no para de resonar entre los fans por diversos motivos, tanto por su significado como por el nuevo banner en su web, el cual cuenta con un ojo rodeado de uñas rojas, las cuales ya usó durante sus conciertos cuando interpretaba Ballad of a Homeschooled Girl.

ARCH es otro de los favoritos que se está viralizando tras la nueva foto que encontramos en la web de Olivia posado con un arco y tras recuperar una imagen de la palabra ARCH escrita en las paredes de la fiesta de lanzamiento de Vampire. A esto se le suma que SOUR se traduce como ácido y está vinculado con la lengua, pues en la portada de este primer álbum enseña el título sacando la lengua. Igualmente, GUTS se traduce como intestinos, lo que lo vinculó con otra parte del cuerpo: el estómago.

Pero ¿ARCH? En este caso, podría estar vinculado con el arco del pie y el paso a la vida adulta. Además, en arquitectura se vincula el arco con las ventanas y las puertas, infraestructuras que se abren, que podrían simbolizar nuevos comienzo o etapas.

Posibles fechas de lanzamiento

La trayectoria profesional de la californiana se compone de dos álbumes de estudio: SOUR se estrenó en mayo de 2021 y GUTS en septiembre de 2023. Los fans consideran que su lanzamiento podría llegar entre marzo y abril de 2026, aunque también hay optimistas que especulan con un lanzamiento antes de finalizar el año 2025. Tendremos que esperar, ya que aún no tenemos nada confirmado.