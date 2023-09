Omar Montes explica el motivo de su polémica actuación junto a Ana Mena en Madrid

El concierto de Ana Mena en Madrid dio mucho de que hablar, en parte por su actuación junto a Omar Montes. Llamó la atención que la malagueña tuvo que pararle los pies y bajarle el micrófono para que no cantara porque se había equivocado y no le tocaba. ¿Qué pasó? Él mismo lo ha contado durante un show.

El sábado pasado Madrid se llenó de brillo, purpurina y glamour gracias a Ana Mena. La cantante dio un concierto masivo en el WiZink Center -haciendo soldout- y la coronó como una de las artistas pop más influyentes del país.

Interpretó varios temas de su disco Bellodrama como Me he pillao x ti, Me enamoro, Lentamente o Música ligera, así como su próximo sencillo Madrid City.

La malagueña hizo un repaso por algunos de sus clásicos e invitó a cuatro cantantes: Rocco Hunt, Abraham Mateo, Fred de Palma y Omar Montes. Este último protagonizó uno de los momentos más polémicos cuando parecía que estaba completamente perdido al cantar junto a ella Solo, la colaboración que tienen junto a Maffio.

Ana tuvo que bajarle el micrófono en una ocasión porque estaba cantando cuando no le tocaba a él... un detalle que se viralizó rápidamente y dio lugar a decenas de teorías sobre lo ocurrido.

¿Qué le pasaba a Omar Montes? ¿Por qué actuó así? Ya no es necesario seguir planteando hipótesis porque él mismo lo ha contado durante un concierto en Fuenlabrada. De la mano del técnico de sonido que le acompañó el pasado sábado en el WiZink, han explicado que se debió a un fallo con el in ear (el auricular que utilizan los cantantes para seguir la melodía y no perderse).

"La parte de atrás del escenario tiene una pequeña escalera que fue por donde apareció Omar y en el impasse de subir por la escalera el in ear se le desconectó de la petaca, o sea los cascos de la petaca, y no escuchó nada, solo escuchaba un rebote y no pudo cantar bien", ha dicho el técnico.

El intérprete de Alocao se ha disculpado con Ana Mena y ha lamentado que su actuación fuera recordada por este detalle: "Yo tenía el corazón en un puño el otro día en el Wizink, estaba muerto vivo, estaba muerto vivo".

¿Ahora todo tiene sentido no?